Российская авиакомпания Smartavia уволила пилота Олега Ряполова, находившегося за штурвалом самолета Boeing-737-800 в момент, когда хвостовая часть фюзеляжа коснулась при посадке взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сочи в августе. Об этом сообщила РБК пресс-служба перевозчика.

«По результатам расследования, проведенного специальной комиссией, командир воздушного судна Боинг 737-800, допустивший серьезный авиационный инцидент в аэропорту Сочи 18 августа 2024 года, который уже имел ранее вынесенное ему дисциплинарное взыскание, был уволен из авиакомпании по инициативе работодателя», — заявили в Smartavia.

В пресс-службе авиакомпании отметили, что профессия пилота подразумевает ответственность за жизнь и здоровье пассажиров, а также сохранность техники. Это требует профессионального мастерства, а также предполагает «особые обязательства», в которые входят неукоснительное следование правилам эксплуатации воздушного судна и обеспечение безопасности полетов, указали в Smartavia.

После инцидента с касанием фюзеляжа (тейлстрайком) при посадке самолета Западное управление СК на транспорте возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта в соответствии (ч.1 ст. 263 УК; максимальное наказание — два года лишения свободы).

«По предварительным результатам расследования, серьезный инцидент связан с ошибками, приведшими к отделению судна от ВПП после первого приземления», — заявили в ведомстве.

В предварительных результатах расследования Росавиации утверждается, что причиной тейлстрайка стали ошибки, которые привели к отделению самолета от взлетно-посадочной полосы после первого приземления. Когда судно вновь оказалось в воздухе, «произошел выпуск спойлеров» при снижении скорости ниже расчетного уровня и увеличении вертикальной скорости снижения.

«Отклонение пилотом штурвала на кабрирование («задирание носа авиасудна», — прим. RTVI) привело к увеличению тангажа более 9° и повторному приземлению с касанием ВПП хвостовой частью фюзеляжа», — сообщил регулятор.

По данным Росавицаии, 57-летний командир воздушного судна Олег Ряполов допустил тейлстрайк при благоприятных погодных условиях и несущественной облачности, когда видимость составляла более 10 км, а сила ветра — 4 м/с.