Генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал в интервью RTVI, что ему предлагали возглавить ГМИИ им. А.С.Пушкина.

Пиотровский прокомментировал новость о назначении гендиректора Мариинского театра Валерия Гергиева директором Большого театра.

«Была в свое время Дирекция императорских театров и чудно себе существовала. А директор императорских театров [Степан] Гедеонов был и директором Эрмитажа, такое тоже бывало. Это разные способы организации, они пробуют такие, пробуют сякие», — сказал Пиотровский.

На вопрос, предлагали ли ему возглавить Пушкинский музей, он ответил:

«Конечно предлагали. Эта идея постоянно есть. У нас же очень много любителей строить всякие оптимизации».

«Говорят: «Михаил Борисович, мы всё объединяем, вы, конечно, директор… А дальше коллекцию Щукина и Морозова выставляем в Москве, и тогда вот тут будет одна коллекция, туда-сюда…» Ну, тут я говорю: «А я перестаю быть директором, всё остается в Москве, да?»» — добавил Пиотровский.

В 2023 году директором ГМИИ им. Пушкина вместо Марины Лошак была назначена Елизавета Лихачева, которая до этого руководила Музеем архитектуры имени А.В. Щусева.

В 2013 году тогдашний директор Пушкинского музея Ирина Антонова предложила возродить существовавший в 1923-1948 годах Музей нового западного искусства, передав в него часть коллекций Эрмитажа и ГМИИ. Эрмитаж выступил против этой идеи.