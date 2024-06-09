В Петербурге завершился международный экономический форум (ПМЭФ). По традиции внимание было приковано не только к выступлениям участников и представленным новинкам, но и к атмосфере роскоши мероприятия. СМИ публиковали меню комплексных обедов ПМЭФ за 4,9 тыс. рублей, писали о стоимости эскорт-услуг. Блогеры делились фотографиями с вечеринок, светских ужинов и концертов. Как на это отреагировали военные телеграм-каналы — в подборке RTVI.

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин

Хочу передать слова бойцов после боя, что мы, [блин], за вас очень рады. Enjoy.

Писательница Наталия Курчатова, автор канала «Возле войны»

Отвечает ли кокаиновый гламур родом из нулевых духу нашего времени? Мне думается, что нет. Как не отвечает и тем масштабным задачам, что действительно решаются на форуме. Стиль тоже надо менять. Стиль имеет значение.

Военный журналист Роман Сапоньков

Пир во время чумы. Гала-ужин журнала «Москвичка» на ПМЭФ. Самое ужасное, что это даже не сам форум, который можно обосновать деловыми встречами, новыми контрактами, а просто вечеринка какого-то неизвестного широким массам «журнала». И проход на на это сборище стоил 500 000 рублей. И естественно, китч, понты, максимальное выпячивание роскоши. Это отвратительно и печально.

Военный волонтер Роман Алехин

ПМЭФ, наверно, это очень важно. <…> Но я все же не могу понять эти выставочные стенды стоимостью десятки миллионов рублей каждый. <…> Почему нельзя во время [боевых действий] просто сделать скромно, но со вкусом, а на сэкономленное спасти тысячи жизней русских бойцов?!

Автор телеграм-канала Zergulio Сергей Колясников

Филе морского карася, кокосовое крем-брюле. А по парням только на одном участке за сутки ударили больше трехсот fpv-дронов <…>.

Военный волонтер Сергей Живов

Сложно принудить богатых не сорить деньгами. Сложно, да и бессмысленно. Но почему тот же ПМЭФ не объявил, что скажем 20% от заработанных на форуме денег пойдет на закупки помощи для армии?

Бывший депутат Верховной Рады, экс-спикера парламента Новороссии Олег Царев

ПМЭФ — это танковый биатлон, но по экономике и с гламурным глянцем. Ярмарка тщеславия. Главный гость на форуме — министр торговли крошечного Омана. Зачем тратить столько денег? Не знаете, как мы в Великую Отечественную победили без экономических форумов?

Генеральный директор АНО «Спаси жизнь» Екатерина Маркова

На ПМЭФ нет войны, нет даже СВО, ничего нет, там роскошь и удовольствие. Я, конечно, умом понимаю, что мероприятия такого уровня не могут проходить уныло-убого, но! Но бойцы, закрывающие нас всех, в том числе участников данного действа, своими спинами заслуживают внимания, уважения, помощи.