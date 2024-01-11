Писатель-фантаст и переводчик Николай Романецкий умер в возрасте 70 лет. Об этом сообщил Союз писателей Санкт-Петербурга, в состав которого входил Романецкий.

«10 января 2024 года на 71-м году ушел из жизни наш коллега, писатель-фантаст, лауреат АБС-премии (премии Аркадия и Бориса Стругацких) 2010 года, переводчик, член семинара Бориса Стругацкого, ответственный секретарь АБС-премии, ответственный секретарь литературного журнала фантастики «Полдень ХХI век» [Николай Романецкий]. Приносим свои глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении организации.

ТАСС со ссылкой на друзей и коллег Романецкого пишет, что он умер после продолжительной болезни.

Информация о месте и времени прощания с писателем будет указана позднее, добавили в Союзе писателей Санкт-Петербурга.

Николай Романецкий родился 26 июня 1953 года в Новгородской области. Первая работа Романецкого — повесть «Третье имя» — была опубликована в 1987 году. В последующие годы выпустил еще десяток работ, в числе которых «Замок ужаса», «Конь в малине», «S.W.A.L.K.E.R. Похитители артефактов», «Мир в латах», «Сквозняк в незакрытых дверях» и другие. Над своими текстами работал под различными псевдонимами, среди них Cin Stenamor, «Николай Романов» и другие.

С 1989 года Романецкий начал работать редактором и переводчиком. В частности, он занимался переводом фантастики.

В период с 2002 по 2012 год Романецкий занимал пост ответственного секретаря литературного журнала «Полдень ХХI век». Позже стал руководителем альманаха «Полдень».

В 2005 году Романецкий получил премию «Большой Зилант» за книгу «Убьем в себе Додолу». В 2010-м стал лауреатом АБС-премии (премии Аркадия и Бориса Стругацких).