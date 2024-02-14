Писатель-фантаст Ник Перумов в специальном интервью RTVI заявил, что у него было много читателей на Украине, но как сейчас там относятся к его книгам, он не знает.
«Я имел, конечно же, много читателей на Украине, но что сейчас там происходит с моими книгами, я не знаю. Я думаю, их там уже просто давным-давно не осталось. Я думаю, они сожжены вместе со многими другими произведениями русской литературы, или, может быть, не сожжены, а просто списаны валом на помойку. Поэтому что там сейчас, я не знаю», — заявил Перумов.
Писатель также порассуждал о том, способны ли книги примирять людей.
«Могут ли книги примирять… Теоретически, наверное, да, поскольку мы один народ, и, как я сказал, меня читали в Киеве точно так же, как читали в Москве, в Новосибирске, Владивостоке или Петропавловске-Камчатском. Я бы очень хотел, чтобы когда-нибудь эти книги послужили уврачению и улучшению нравов, скажем так, и настроений», — сказал Перумов.
В 2015 году на Украине был принят закон о декоммунизации, который предполагает переименование городов, улиц и демонтаж памятников советским деятелям. В частности, были снесены памятники советским писателям Максиму Горькому и Николаю Островскому. Министерство культуры Украины сообщало, что за 2022 год, после начала российской военной операции, в разных регионах страны снесли около 30 памятников русскому поэту Александру Пушкину. В феврале 2024 года мэрия Одессы заявила, что жители города проголосовали за переименование улицы Льва Толстого, сквера Пушкина и парка Горького.