Писатель-фантаст Ник Перумов в специальном интервью RTVI заявил, что у него было много читателей на Украине, но как сейчас там относятся к его книгам, он не знает.

«Я имел, конечно же, много читателей на Украине, но что сейчас там происходит с моими книгами, я не знаю. Я думаю, их там уже просто давным-давно не осталось. Я думаю, они сожжены вместе со многими другими произведениями русской литературы, или, может быть, не сожжены, а просто списаны валом на помойку. Поэтому что там сейчас, я не знаю», — заявил Перумов.

Писатель также порассуждал о том, способны ли книги примирять людей.

«Могут ли книги примирять… Теоретически, наверное, да, поскольку мы один народ, и, как я сказал, меня читали в Киеве точно так же, как читали в Москве, в Новосибирске, Владивостоке или Петропавловске-Камчатском. Я бы очень хотел, чтобы когда-нибудь эти книги послужили уврачению и улучшению нравов, скажем так, и настроений», — сказал Перумов.