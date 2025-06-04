Осужденный за госизмену и сожжение Корана Никита Журавель никуда не пропал, родственники с ним на связи. Так его адвокат Андрей Сабинин в беседе с RTVI прокомментировал слухи о том, что заключенный долгое время не выходит на связь.

«Эта информация не соответствует действительности. Они [письма от Журавеля] приходят родственникам, а почему они не приходят кому-то — я вам этого сказать не могу, не я же переписываюсь. Так что, скорее всего, временно не пишет или еще что-то. Кроме того, две недели в начале мая цензор был в отпуске — соответственно, письма вообще не приходили, не уходили», — объяснил он.

Сабинин отметил, что он лично не контактирует с Журавелем, но родители молодого человека с ним на связи «регулярно».

4 июня «АиФ-Волгоград» сообщил, что Журавель перестал выходить на связь с близкими и теми, кто с ним переписывался. Издание уточняет, что эта информация активно обсуждается в соцсетях и пабликах уже двое суток.

Телеграм-канал La Sentinelle, ссылаясь на подписчика, который давно общается с Журавелем, пишет, что раньше тот отвечал стабильно раз в 9-12 дней. Однако последние два письма — от 16 и 20 апреля — остались без ответа.

«Прошло уже полтора месяца. Письма были составлены корректно, с вложенными бланками для ответа — их должны были пропустить. <…> Никита Журавель, возможно, уже мертв», — говорится в посте.

О деле Никиты Журавеля

Молодой человек был задержан за публикацию видеоролика с сожжением Корана в мае 2023 года, против него было возбуждено дело об оскорблении чувств верующих. Глава СКР Александр Бастрыкин передал материалы дела в Чечню из-за «многочисленных обращений со стороны жителей республики, которые просили признать их потерпевшими».

В августе 2024 года омбудсмен России Татьяна Москалькова заявила о жалобе от Журавеля на избиение со стороны 15-летнего сына главы Чечни Рамзана Кадырова Адама. В МВД Чечни отказались возбуждать дело об избиении в связи с тем, что Адам Кадыров не достиг возраста уголовной ответственности.

В конце февраля суд в Грозном приговорил Журавеля к трем годам и шести месяцам колонии.

В ноябре Волгоградский областной суд приговорил Журавеля к 13 годам и 6 месяцам колонии за госизмену. Следствие утверждает, что он связался с представителем СБУ и в марте 2023 года передал ему видео с железнодорожным составом, перевозившим российскую военную технику, самолеты и данные о перемещении служебного автомобиля одной из воинских частей.

С учетом неотбытого срока за оскорбление чувств верующих и хулиганство фигурант дела должен отбыть в колонии строгого режима 14 лет. После освобождения ему также назначен год ограничения свободы.