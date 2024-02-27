Висаитовский суд в Грозном приговорил к трем годам шести месяцам колонии общего режима жителя Волгограда Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана в мае 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости. Такой же срок для него запрашивала прокуратура.

Журавеля признали виновным в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК) и оскорблении чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК).

Никиту Журавеля задержали в мае 2023 года после того, как он выложил видео с сожжением Корана на фоне мечети в Волгограде. На тот момент молодому человеку было 19 лет. По версии следствия, он записал ролик по заданию украинских спецслужб.

Глава СКР Александр Бастрыкин передал материалы следствия в Чечню, сославшись на «многочисленные обращения» жителей республики «с просьбой признать их потерпевшими». Потерпевшими по делу Журавеля в итоге проходили 13 имамов грозненских мечетей. Молодой человек частично признал вину и несколько раз приносил извинения за свой поступок.

В середине августа уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова сообщила, что получила от Журавеля жалобу на то, что в СИЗО его избил 15-летний сын Кадырова Адам. В сентябре чеченский лидер опубликовал видео избиения и заявил, что «без преувеличения гордится» поступком сына. Позже глава Чечни заявил, что «было бы хорошо», если бы его сын убил Журавеля в СИЗО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают о ролике с избиением Журавеля, но отказался комментировать случившееся. МВД Чечни не стало возбуждать дело об избиении, объяснив это тем, что Адам Кадыров на тот момент еще не достиг возраста уголовной ответственности.

Сын чеченского главы после инцидента получил несколько наград, в том числе медаль «Герой Чеченской Республики», «За служение религии Ислам» I степени, орден «Трудовая Доблесть России». Кроме того, Кадыров-младший стал начальником службы безопасности своего отца.