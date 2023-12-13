Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что «было бы хорошо», если бы его 16-летний сын Адам не просто избил обвиняемого в сожжении Корана студента из Волгограда Никиту Журавеля, а «убил бы его». Об этом руководитель республики заявил в ходе ежегодного прямого эфира, запись которого опубликована на его странице во «ВКонтакте».
«За что [его] наказывать? За то, что он агента, того человека, который сжег Коран, избил? Было бы хорошо, если бы он убил его. У меня одно желание, как вспоминаю людей, которые сжигают Коран, чтобы они понесли наказание», — сказал Кадыров.
Глава Чечни еще раз повторил, что его сын, которому на момент избиения 19-летнего Журавеля было 15 лет, «поступил правильно».
Кадыров утверждает, что изначально полагал, что его сына накажут. «Я его мучал, что типа возбудили уголовное дело за избиение. Мол, будет шесть-восемь лет в тюрьме сидеть. Он [Адам] отвечал, что сочтет это наказание за честь», — заявил он (цитата по «Чечня Сегодня»).
Руководитель республики также поблагодарил тех, кто после избиения Журавеля вручил его Адаму награды (в общей сложности в октябре-ноябре подросток получил девять наград, в том числе орден «Дуслык» — вторую по значимости госнаграду Татарстана, а также ордена «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой» и «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой»).
«Я благодарен им за то, что они так болеют за свою религию и за свое государство. Собака лает, караван идет», — заключил Кадыров.
Об Украине и «счастье» многоженства
В ходе прямого эфира Кадыров также коснулся темы боевых действий на Украине, предположив, что «окончания [вооруженного конфликта] стоит ожидать следующей весной».
«Если бы я принимал решение, закончили бы за три месяца. Мы видим, как ведет себя Израиль, а у нас задача максимально не разрушить города, вести переговоры с теми, кто хочет сдаться. Если бы не было такой задачи, мы бы давно Киев забрали. Мы были в 7 км от Киева и взять его было легче, чем даже Мариуполь. Но у главнокомандующего главная задача — максимально не разрушать города и не дать зайти Западу на нашу территорию через Грузию и навязывать свои условия», — утверждает он.
Отвечая на вопрос о многоженстве, глава Чечни выразил мнение, что иметь четыре жены — «это счастье». «Если у тебя четыре жены, то ты счастлив. Две жены — это определение, что ты настоящий мужчина в доме, три жены — это хорошо, четыре — это счастье. Так сказал наш Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего)», — отметил Кадыров.
Глава Чечни также назвал себя «здравомыслящим, глубоко верующим» человеком. По его словам, он старается «ничего плохого не делать», но не является «святым» или «духовным наставником».
- Глава Чечни опубликовал видеокадры избиения 19-летнего Никиты Журавеля 25 сентября. На видеозаписи подросток в костюме цвета хаки наносит сидящему на стуле Журавелю удары руками и ногами, а потом стаскивает на пол и продолжает избивать. Кадыров неоднократно выражал гордость за поступок своего сына, а также называл его «героем всех мусульман».
- МВД Чечни отказалось возбуждать дело об избиении Журавеля, объяснив это возрастом Кадырова. В Кремле «историю с сыном Кадырова» 26 сентября не стали комментировать: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «не хочет» этого делать.
- Жителя Волгограда Никиту Журавеля задержали в мае 2023 года. Его обвиняют по двум статьям: об оскорблении чувств верующих, совершенном в местах для богослужений (ч. 2 ст. 148 УК), и о хулиганстве по мотивам религиозной ненависти, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК). Журавель частично признал вину.
- Журавель уже не раз приносил извинения перед мусульманами, Кадыров ранее публиковал видео, на котором молодой человек говорит о желании изучить ислам. Глава Чечни заявляет в ответ, что в его словах «нет искренности», а глаза «смотрят не туда». Кадыров утверждает, что попытки уйти от прямых ответов выдали в Журавеле «настоящего шайтана».
- Дело Журавеля было передано в Чечню по причине «многочисленных обращений» жителей республики «с просьбой признать их потерпевшими».