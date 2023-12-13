Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что «было бы хорошо», если бы его 16-летний сын Адам не просто избил обвиняемого в сожжении Корана студента из Волгограда Никиту Журавеля, а «убил бы его». Об этом руководитель республики заявил в ходе ежегодного прямого эфира, запись которого опубликована на его странице во «ВКонтакте».

«За что [его] наказывать? За то, что он агента, того человека, который сжег Коран, избил? Было бы хорошо, если бы он убил его. У меня одно желание, как вспоминаю людей, которые сжигают Коран, чтобы они понесли наказание», — сказал Кадыров.

Глава Чечни еще раз повторил, что его сын, которому на момент избиения 19-летнего Журавеля было 15 лет, «поступил правильно».

Кадыров утверждает, что изначально полагал, что его сына накажут. «Я его мучал, что типа возбудили уголовное дело за избиение. Мол, будет шесть-восемь лет в тюрьме сидеть. Он [Адам] отвечал, что сочтет это наказание за честь», — заявил он (цитата по «Чечня Сегодня»).

Руководитель республики также поблагодарил тех, кто после избиения Журавеля вручил его Адаму награды (в общей сложности в октябре-ноябре подросток получил девять наград, в том числе орден «Дуслык» — вторую по значимости госнаграду Татарстана, а также ордена «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой» и «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой»).

«Я благодарен им за то, что они так болеют за свою религию и за свое государство. Собака лает, караван идет», — заключил Кадыров.

Об Украине и «счастье» многоженства

В ходе прямого эфира Кадыров также коснулся темы боевых действий на Украине, предположив, что «окончания [вооруженного конфликта] стоит ожидать следующей весной».

«Если бы я принимал решение, закончили бы за три месяца. Мы видим, как ведет себя Израиль, а у нас задача максимально не разрушить города, вести переговоры с теми, кто хочет сдаться. Если бы не было такой задачи, мы бы давно Киев забрали. Мы были в 7 км от Киева и взять его было легче, чем даже Мариуполь. Но у главнокомандующего главная задача — максимально не разрушать города и не дать зайти Западу на нашу территорию через Грузию и навязывать свои условия», — утверждает он.

Отвечая на вопрос о многоженстве, глава Чечни выразил мнение, что иметь четыре жены — «это счастье». «Если у тебя четыре жены, то ты счастлив. Две жены — это определение, что ты настоящий мужчина в доме, три жены — это хорошо, четыре — это счастье. Так сказал наш Пророк Мухаммад (мир ему и благословение Всевышнего)», — отметил Кадыров.

Глава Чечни также назвал себя «здравомыслящим, глубоко верующим» человеком. По его словам, он старается «ничего плохого не делать», но не является «святым» или «духовным наставником».