Прокурор попросил приговорить к 3,5 годам колонии Никиту Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана и избитого в СИЗО сыном главы Чечни Адамом Кадыровым. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

«На основании изложенного прошу признать Журавель Никиту Сергеевича виновным в совершении преступлений… и путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима», — сказала государственный обвинитель Милана Байтаева.

Жителя Волгограда Никиту Журавеля задержали в мае 2023 года после сожжения Корана на фоне местной мечети, на тот момент ему было 19 лет. По версии следствия, Журавель записал ролик с сожжением Корана по заданию Службы безопасности Украины (СБУ), за что ему обещали заплатить 10 тыс. рублей.

Журавель совершил свой поступок в Волгоградской области, но дело передали в Чечню. В СК объясняли это «многочисленными обращениями» жителей этой республики «с просьбой признать их потерпевшими».

Молодого человека обвинили по двум статьям: об оскорблении чувств верующих, совершенном в местах для богослужений (ч. 2 ст. 148 УК), и о хулиганстве по мотивам религиозной ненависти, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК).

Сам Журавель признал себя виновным в сожжении священной книги мусульман, но подчеркнул, что у него не было мотивов грубого нарушения общественного порядка, поскольку он не знал целей сделанного им видео с акцией. Он уже многократно извинялся перед мусульманами и называл свой поступок «ужасным».

Избиение Журавеля

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 16 августа сообщила об обращении к ней Журавеля, который рассказал, что в изоляторе его избил сын главы Чечни Адам Кадыров. Омбудсмен Чечни Мансур Солтаев обещал, что обстоятельства случившегося выяснят органы внутренних дел республики. 26 сентября в дежурной части СК Чечни на вопрос корреспондента MSK1.ru о том, заведут ли дело об избиении, ответили: «Вы сейчас серьезно?».

В сентябре прошлого года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видеокадры, на которых видно, как его несовершеннолетний сын в костюме цвета хаки наносит сидящему на стуле Журавелю удары руками и ногами, а потом стаскивает на пол и продолжает избивать. Кадыров неоднократно выражал гордость за такой поступок своего сына, называл его «героем всех мусульман» и говорил, что было бы лучше, если бы Адам Кадыров убил Журавеля.

Видеозапись избиения Журавеля вызвала общественный резонанс: с критикой выступили, в частности, журналистка Ксения Собчак, которая заявила, что «это ад», и член Совета по правам человека (СПЧ) Владимир Ряховский, который усмотрел в произошедшем «беспредел», «безнаказанность» и «уверенность в избранности».

Правозащитница Ева Меркачева, которая и до этого призывала главу ФСИН перевести Журавеля в другой регион, заявила о необходимости «срочно» это сделать, поскольку «следующим может быть известие о том, что мы найдем Никиту Журавеля умершим в камере».

В Кремле «историю с сыном Кадырова» комментировать не стали. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что «не хочет» давать комментарии.

История не привела к каким-либо негативным последствиям для Адама Кадырова, которому на момент избиения Журавеля было 15 лет (исполнилось 16 в ноябре 2023). МВД Чечни отказалось возбуждать дело об избиении, объяснив это тем, что сын главы республики не достиг возраста уголовной ответственности.

На фоне резонанса в сентябре 2023 года Адам Кадыров сделал пост в инстаграме*, в котором, по всей видимости, обратился к критикам. Под фотографией Кадырова-младшего, одетого во все черное и смотрящего из-под темных очков, было написано: «Можешь сплетничать, ненавидеть, завидовать и обсуждать меня. Но мы же оба понимаем, что при встрече ты будешь мне мило улыбаться…».

После избиения Никиты Журавеля началась череда награждений 15-летнего Кадырова. Среди прочего Адам Кадыров получил орден «Дуслык» — вторую по значимости госнаграду Татарстана, ордена «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой» и «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», звание героя Чечни, религиозный орден «За заслуги перед Уммой» и орден «За служение религии Ислам» I степени.

В начале ноября 2023 года Кадырова-младшего назначили на должность начальника службы безопасности главы Чечни. В феврале 2024 года он получил золотую медаль на соревнованиях спецназа UAE SWAT Challenge 2024 в ОАЭ, хотя сам в них не участвовал.

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