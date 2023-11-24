Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил своего сына Адама с 16-летием, отметив, что тот «поставил перед собой серьезные цели, к достижению которых уверенно идет». Пост об этом Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале.

Глава Чечни заявил, что его сын идет «по праведному пути» своего деда, первого президента республики Ахмата Кадырова, что «проявляется с самых его малых лет».

Кадыров перечислил достижения сына: он является хафизом (хранителем Корана, запоминающим его наизусть), занимается спортом и военной подготовкой, «имеет успехи» в занятиях по огневой и тактической подготовке в Российском университете спецназа в Гудермесе, возглавляет отдел обеспечения безопасности главы Чечни.

«Нет никакого сомнения, что Адам будет выполнять свои служебные обязанности на высоком уровне. Адам поставил перед собой серьезные цели, к достижению которых уверенно идет. <…> Мы желаем Адаму успешного воплощения в жизнь всех его намеченных планов, безграничной энергии, здоровья и громких жизненных побед!» ― заключил Кадыров.

Соратники главы Чечни присоединились к поздравлениям Адама Кадырова. Депутат Госдумы Адам Делимханов отметил, что молодой человек «очень ревностно относится к вопросам защиты религии, будучи в любую секунду готовым встать на защиту святых для мусульман ценностей».

«Приятно, что, несмотря на молодой возраст, он совершает поступки зрелого мужчины и настоящего къонаха [достойного мужа]! Уверен, что Адам принесет много пользы для народа и страны!» — написал Делимханов.

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов отметил в своем поздравлении, что Адам Кадыров «доказал на деле», что «защита религиозных и высоких моральных ценностей» для него находится на первом месте. Даудов добавил, что Кадыров-младший побывал в зоне проведения военной операции, «продемонстрировав тем самым свое желание и стремление быть полезным нашему Отечеству и защищать ее интересы» (орфография сохранена).

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев назвал Адама Кадырова «человеком с твердыми жизненными принципами и крепкой верой во Всевышнего».

«О нем отзываются как о решительном и мужественном человеке, непримиримом борце с несправедливостью. Будучи примером для своих сверстников, дорогой брат внес весомый вклад в распространение истинных ценностей ислама и противодействие пагубной идеологии», — написал Дудаев в своем телеграм-канале.

Избиение поджигателя Корана, награды и звания

В августе 2023 года уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что получила жалобу от жителя Волгограда Никиты Журавеля, который находится в СИЗО Грозного после сожжения Корана на фоне мечети в Волгограде. Журавель заявил омбудсмену, что в изоляторе его избил Адам Кадыров.

В конце сентября Кадыров выложил видео с избиением Журавеля и заявил, что «без преувеличения гордится» поступком своего сына. МВД Чечни отказалось возбуждать дело об избиении Журавеля, объяснив это тем, что Адам Кадыров, которому на тот момент было 15 лет, еще не достиг возраста уголовной ответственности.

Вскоре после этого Кадырову-младшему присвоили звание Героя Чечни. В октябре-ноябре Адаму также вручили девять наград: