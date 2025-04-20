В Сормовском районе Нижнего Новгорода рядом с мусорными баками обнаружили коробку с письмами для военных, находящихся в зоне боевых действий. Об этом сообщил 18 апреля телеканал «Кстати».

Письма писали студенты Нижегородского строительного техникума (НСТ) в преддверии Нового года. До адресатов они так и не дошли. Местный житель рассказал «Кстати», что в коробке было около 50-70 писем.

«Солдаты ждут этих писем, я аж чуть сам не заплакал, ну как так? <…> Я посмотрел ролик, как солдаты ждут эти письма. Детям, которые это писали, тоже будет обидно, они старались, вкладывали свою душу», — поделился мужчина.

Решение выбросить письма показалось ему «неправильным», поэтому мужчина заявил о находке. Одно из посланий было написано студенткой первого курса НСТ. «Я благодарна вам за вашу работу и за вашу преданность Родине. Я не могу представить, как тяжело быть в эпицентре событий и защищать нас», — зачитал мужчина фрагмент письма.

В декабре 2024 года НСТ опубликовал пост о том, что в преддверии Нового года студенты и преподаватели участвуют в акции «Письмо солдату», направленной «на поддержку военнослужащих, находящихся вдали от дома». Публикация сопровождалась фотографиями учащихся с письмами. Послания, запечатленные на этих снимках, впоследствии и нашли на помойке.

Замдиректора НСТ Дарья Коробкова не смогла объяснить, как письма военнослужащим могли оказаться на помойке.

«Очень интересно. На самом деле, насколько я знаю, были доставлены письма солдатам. <…> Мы в шоке, честно говоря», — заявила Коробкова.

Директор учебного заведения Галина Шабаева не смогла подтвердить, действительно ли найденные письма писали студенты техникума, и не стала их рассматривать. Шабаева заявила, что письма ей должен показать учредитель, который «будет разбираться в данной ситуации».

Отвечая на вопрос, обратилось ли руководство НСТ по этому поводу к «вышестоящему начальству», директор предложила журналистам самим обратиться в пресс-службу министерства образования области, после чего ведомство будет «собирать определенную информацию и разбираться в данном инциденте». «Обязательно разберется, я в этом просто уверена», — подчеркнула Шабаева.

Ведущий выпуска отметил, что в техникуме «наотрез отказались» забирать письма студентов, поэтому редакция «Кстати» оставила их «в надежде, что все-таки будет возможность отправить их адресатам». По данным канала, региональное Минобразования начало проверку произошедшего.