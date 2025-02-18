Несмотря на подвижки в российско-американских контактах, о возобновлении работы Совета Россия — НАТО речи не идет. Об отсутствии таких планов RTVI рассказал замминистра иностранных дел России Александр Грушко.

«Нет планов, нет таких планов», — сказал Грушко, отвечая в Госдуме на вопрос корреспондента RTVI.

Совет Россия—НАТО был учрежден 28 мая 2002 года во время встречи в Риме на высшем уровне, в которой принимал участие президент России Владимир Путин. До 2014 года как минимум раз в месяц регулярно проводились заседания на уровне послов и военных представителей под эгидой генсека НАТО ; дважды в год — на уровне глав МИД, министров обороны и начальников генштабов. Также собирались главы государств и правительств с обеих сторон.

С лета 2019 года заседания Совета Россия — НАТО не проводились ни в каком виде.

С осени 2021 года Россия приостановила работу своего постпредства при НАТО, а также деятельность военной миссии связи и информбюро Североатлантического альянса в Москве. До этого из Брюсселя были высланы несколько сотрудников российского постпредства, а его штат сокращен.

В настоящее время у российской стороны нет постоянного представителя при альянсе. Александр Грушко занимал эту должность с октября 2012-го по 22 январь 2018 года.