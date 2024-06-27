Руководство крупнейшей энергетической компании Польши Orlen более месяца назад разослало письменные предупреждения о возможном аресте платежей газовых компаний Венгрии, Словакии и Австрии за импорт от российского «Газпрома». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам двух собеседников агентства, знакомых с текстом письма, его рассылка вызвана убытками, которые потерпела Польша из-за отказа платить в рублях за поставки российского газа в 2022 году.

В 2023 году принадлежащая Orlen компания Europol Gaz, которая управляет польским участком газопровода «Ямал-Европа», подала иск к «Газпрому» на $1,45 млрд. Поводом для разбирательства была указана просрочка по платежам и упущенная выгода от услуг по транспортировке газа. Europol Gaz находится под блокирующими санкциями России.

Польша расторгла соглашение о поставках газа по газопроводу «Ямал-Европа» в 2022 году, после того, как правительство страны отклонило требование платить за топливо в рублях на фоне введения антироссийских санкций из-за военной операции на Украине.

Полученное предупреждение от властей Польши заставило венгерское руководство принять указ, предотвращающий саму возможность изъятия платежей государственного энергетического конгломерата MVM CEEnergy в пользу «Газпрома», объяснив такие действия необходимостью обеспечить энергоснабжение страны.

В качестве обеспечения долга венгерской стороны перед «Газпромом» руководство Orlen потребовало от MVM CEEnergy компенсацию в размере более $350 млрд, рассказал источник Reuters со ссылкой на решение варшавского суда.

Прекращение поставок энергоносителей из России привело к расколу в Евросоюзе, в том числе по вопросу о тарифах на топливо, отмечает агентство.