Международная платформа «Волонтеры мира» займется бурением скважин в Танзании. Об этом участники организации рассказали на пресс-конференции в редакции «Африканской инициативы».

«Отдаленные поселения живут в бедности, у них нет канализации и отсутствует доступ к питьевой воде. Из-за этого у них также нет возможности нормально готовить пищу. Там существует проблема голода, а поддержка от правительства отсутствует. В ближайшее время мы намерены заняться бурением скважин, строительством колодцев и обеспечением отдаленных поселений водой», — отметила активист организации Виктория Санчес.

Также Санчес рассказала, что после решения этой задачи «Волонтеры мира» намерены продолжить работу в Танзании, но уже в другой сфере. В частности, волонтеры планируют начать работу над развитием образования в восточноафриканской стране, в том числе планируется начать строительство школ.

«Мы верим, что через образование может меняться и мировоззрение, и люди после получения образования будут начинать улучшать свою жизнь», — добавила Санчес.

Руководитель проекта «Волонтеры мира», депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов также призвал к привлечению африканцев для участия в волонтерских проектах на территории России:

«В России учится большое число студентов из Африки. Почему они до сих пор не работают волонтерами, хотя желание есть? Это наша недоработка. Проект «Волонтеры мира» поможет это исправить. <…> Я бы хотел в ближайшее время увидеть, как африканские студенты разносят еду бабушкам, чистят [берега] Черного моря, развозят продукты старикам на Донбассе — работы много».

Руководитель международной медицинской миссии в странах БРИКС+ Екатерина Глок рассказала о поездках врачей-волонтеров в страны Африки: за 2024 год российские специалисты посетили четыре страны континента для помощи местным жителям и обучения врачей.

В ходе двух миссий, охвативших ДР Конго, Уганду, Камерун и Замбию, российский специалисты обучили более 400 местных врачей и акушеров и передали гуманитарную помощь и оборудование стоимостью более пяти млн рублей.