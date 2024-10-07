Груженое российскими удобрениями судно MV Ruby уже больше недели находится у берегов Великобритании с треснутым корпусом и поврежденным винтом, но ни один порт не разрешает ему войти в доки для ремонта, опасаясь «катастрофического взрыва» аммиачной селитры, пишет The New York Times (NYT).

В минувшие выходные судно держалось в 14 морских милях от побережья графства Кент на юго-востоке Англии — приблизительно там же, где остается с прошлого месяца, курсируя вдоль берегов в поисках дружественного порта для захода на ремонт. Но ни в одной стране не готовы на такой шаг, памятуя о ливанской трагедии 2020 года, когда в порту Бейрута сдетонировал груз аммиачной селитры весом 2750 тонн, превратив в руины несколько районов города.

По неподтвержденным данным, на борту судна MV Ruby может находиться в семь раз больше аммиачной селитры, чем взорвалось в бейрутском порту, — около 20 тысяч тонн (примерно 5 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте).

Судно зарегистрировано на Мальте и принадлежит местной компании Ruby Enterprise, но зафрахтовано компанией Serenity Shipping, базирующейся в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Однако груз, который оно перевозит, является российским.

В статье говорится, что неспособность MV Ruby найти порт для захода демонстрирует «недоверие и подозрения», с которыми сталкиваются суда, перевозящие российские грузы, после начала военной операции на Украине.

«Российские удобрения, которые оно перевозит, заставили правительства некоторых стран беспокоиться, что судно может быть троянским конем, отправленным для саботажа жизненно важной судоходной и портовой инфраструктуры. Менеджеры и некоторые чиновники безуспешно пытались убедить общественность в том, что груз не представляет никакой угрозы», — пишет NYT.

Проблемы у MV Ruby начались практически сразу же после выхода из мурманского порта Кандалакша в августе. Вскоре судно село на мель, получив повреждения, которые не позволили ему продолжить дальнейший путь по намеченному маршруту и доставить удобрения в несколько африканских портов. Вместо этого MV Ruby пришлось направиться в Норвегию, где его остановили и осмотрели инспекторы порта Тромсё, не разрешая при этом зайти в доки. Норвежское морское управление уточнило, что судно прибыло к берегам Тромсё 1 сентября и ушло оттуда уже 4 сентября.

«Повреждены руль, винт, есть несколько трещин в корпусе. Насколько нам известно, повреждения не затронули груз на борту», — сообщил в электронном письме представитель ведомства Даг Инге Орхус.

Тем не менее власти отправили судно на ремонт в другое место, потребовав, чтобы его сопровождал буксир Amber II, тоже зарегистрированный на Мальте и экстренно пригнанный оттуда. Шведские морские власти, запретив судну вход в порт Гётеборга, следили за его движением к Северному морю, пока оно продолжало искать порт, чтобы пришвартоваться.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заверила, что MV Ruby не зайдет в порт Клайпеды, а глава МИД страны Габриелюс Ландсбергис предупредил о «дипломатических последствиях» возможной попытки экипажа приблизиться к клайпедскому побережью. По словам дипломата, хотя нет никаких доказательств «злого умысла», Литва «не может рисковать и оставаться беззащитной в любых делах, связанных с Россией». «Когда мы имеем дело с Россией или другими международными субъектами, которые настроены к нам недружелюбно, мы всегда помним об этой возможности», — пояснил Ландсбергис.

После этого MV Ruby направилось к Британии. В это время бывший посол Литвы в Великобритании Эйтвидас Баярунас в своей колонке для европейского политического аналитического центра описал судно как «плавучую мегабомбу», предупредив о возможном российском саботаже.

«Если взорвутся 20 тысяч тонн аммиачной селитры, это уничтожит центр любого портового города — взрыв будет равен трети бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году. Это будет повторением разрушительного взрыва того же вещества в Бейруте в 2020 году, хотя Ruby перевозит в семь раз больше аммиачной селитры», — подчеркнул Баярунас.

Он отметил, что нитрат аммония «очень взрывоопасен, особенно при воздействии огня или загрязнения». «Международный кодекс морской перевозки опасных грузов (IMDG) содержит строгие рекомендации по этому веществу, и соблюдение правил помогает предотвратить несчастные случаи во время транспортировки и аварийного ремонта», — говорится в колонке бывшего посла.

Британские издания растиражировали это мнение, добившись соответствующей реакции от властей. «К сожалению, из-за спекуляций в СМИ, которые окружают это судно, портовые терминалы в Великобритании не спешат его принимать», — сообщил на прошлой неделе менеджер компании-судовладельца.

В его заявлении говорится, что MV Ruby запросило разрешение на стоянку, чтобы перегрузить аммиачную селитру на другое судно и провести ремонт, но все еще ожидает ответа от британских властей. Тем временем, как сообщила британская береговая охрана, судно провело дозаправку, оставаясь при этом на якоре в море. Пресс-служба охраны подчеркнула, что MV Ruby «в настоящее время надежно стоит на якоре за пределами территориальных вод Великобритании», а сотрудники ведомства находятся в «регулярном контакте» с экипажем.

На выходных MV Ruby также было отказано в доступе к Датскому проливу — входу в Балтийское море, который позволил бы ему выгрузить удобрения в российском порту.

Хотя компания-судовладелец MV Ruby зарегистрирована на Мальте, а само судно ходит под мальтийским флагом, власти островного государства тоже отказались впустить его в один из своих портов. Минтранс страны заявил, что может дать разрешение на швартовку лишь при условии выгрузки аммиачной селитры до прибытия к Мальте. По данным AIS, порт назначения судна на Мальте менялся несколько раз — от Марсашлокка до Валетты.

«Если MV Ruby затонет, груз, скорее всего, нанесет огромный ущерб окружающей среде, включая цветение водорослей, которое подавит целые пласты океанской жизни и может привести к созданию зоны отчуждения для судоходства, чтобы сдержать распространение загрязнения», — предупреждает the Load Star.

Издание напоминает, что за последние десятилетия из-за проблем с судами, получающими отказы на вход в порты, произошло несколько масштабных случаев загрязнения морской среды: так произошло с MOL Comfort, MSC Flaminia, танкером-химовозом Maritime Maisie и разливом нефти из танкера Prestige в 2002 году, за который капитан судна был заключен в испанскую тюрьму. Балкер MV Rubymar, также перевозивший удобрения на основе аммиака, затонул в Аденском заливе после ракетной атаки хуситов в начале 2024 года.