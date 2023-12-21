В Москве умер племянник Иосифа Сталина Леонид Аллилуев. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По данным «МК», в среду, 20 декабря, Аллилуеву стало плохо в его квартире в высотном доме на Котельнической набережной. Его дочь вызвала «скорую помощь», но прибывшие медики не смогли спасти жизнь мужчины.

Источник РЕН ТВ сообщил, что смерть Аллилуева наступила по естественным причинам.

Леонид Аллилуев — двоюродный племянник Иосифа Сталина и старший сын писательницы Анны Алиллуевой — родной сестры второй жены советского генсека Надежды Аллилуевой.

СМИ писали, что Аллилуева несколько раз пытались обмануть мошенники. В частности, в 2021 году злоумышленники под видом сотрудников банка выманили у него 2 млн рублей. Полиция задержала мошенницу в квартире ветерана во время передачи денег. Позже суд приговорил ее к трем с половиной годам колонии.

В 2022 году Аллилуев сообщил в полицию, что перевел мошенникам около 16 млн рублей, писал ТАСС. В марте 2023-го «МК» писал, что племянник Сталина обратился в правоохранительные органы после того, как с карты списали средства на общую сумму 63 тыс. рублей.