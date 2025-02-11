Директор спортивной школы олимпийского резерва в Челябинске Павел Макаров был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета по Челябинской области.

По версии следователей, Макаров 21 мая получил через посредника взятку в виде хоккейных клюшек, суммарная стоимость которых оценивается в 200 тысяч рублей.

В СК отметили, что взятку Макарова передал законный представитель одного из воспитанников школы за подготовку и выдачу документации о переходе юниора в другой хоккейный клуб без денежной компенсации. Позднее директор реализовал клюшки, а полученным от продажи средствами распорядился по своему усмотрению.

31TV отмечает, что Павел Макаров приходится племянником заслуженному мастеру спорта, двукратному олимпийскому чемпиону и восьмикратному чемпиону мира по хоккею Сергею Макарову, в честь которого была названа спортивная школа.

В отношении Макарова было возбуждено уголовное дело, в соответствии с п. «в» ч. 5 ст. 290 УК России («Получение взятки в особо крупном размере»). Сопровождение по делу осуществляют сотрудники регионального управления ФСБ, которые выявили преступление.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на пресс-службу челябинского УФСБ, с апреля по май 2024 года Макаров сфальсифицировал документацию, которая противоречила нормативным актам школы.

По месту жительства и работы Макарова прошли обыски, в настоящий момент выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на выявление других случаев незаконной деятельности с его стороны.