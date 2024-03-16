15 марта на 90-м году жизни умер народный артист России Александр Ширвиндт. Прощание с артистом запланировано на 18 марта в Театре Сатиры, в котором он служил более 50 лет и в последние годы был его художественным руководителем президентом; похороны пройдут на Новодевичьем кладбище. Соболезнования в связи со смертью Ширвиндта выразили высокопоставленные политики, деятели культуры, журналисты и коллеги артиста.

Президент России Владимир Путин:

Поистине легенда отечественного театра и кино. Александр Анатольевич посвятил себя служению искусству, трудился с полной отдачей, был открыт и неизменно доброжелателен к коллегам, ученикам, многочисленным почитателям своего щедрого, уникального дарования. Таким он навсегда останется в нашей памяти.

Президент Беларуси Александр Лукашенко:

Он прошел длинный жизненный и профессиональный путь, реализовал себя как талантливый актер и режиссер. Его уникальный творческий дар, самобытный и многогранный талант дарили тепло и положительные эмоции преданным поклонникам. Александр Анатольевич был и останется яркой личностью нашей эпохи.

Телеведущий Иван Ургант:

Всегда хотел быть похожим на него. Чтобы встать на банкете, взять микрофон, произнести два слова, и уже женщина какая-то от смеха пловом поперхнулась.

Проведем тест — произнесите про себя слово Ширвиндт. А теперь еще раз, только не улыбаясь. Не получается? Это нормально.

Я тут понял, мне вообще всё равно, что он говорит. Не имеет ни малейшего значения. Взгляд, тембр, пауза. Ты смеешься, он нет. Собственно всё…

Я только боялся, что когда-нибудь все это закончится. Когда он уйдет. А сегодня понял, что не надо было бояться. Никуда он не ушел. Он здесь. Со мной. Навсегда.

Народный артист РСФСР, юморист и телеведущий Евгений Петросян:

Мы нередко выступали вместе в общих концертах, снимались в различных телепередачах и даже в 80-х планировали общую телепрограмму, поэтому уход коллеги для меня — огромная личностная потеря.

Журналистка Ксения Собчак:

Человек — глыба. Очень хотела с ним поговорить, но не судьба …( rip

Народный артист России Сергей Безруков:

Никто не умел лучше него шутить с непроницаемым лицом. <…> Говорят, это была только вершина айсберга его актерского мастерства, но нам, зрителям, и верхушки хватало.

Считаю Ширвиндта своим крестным отцом на эстраде. Был юбилей Театра Сатиры, прямая трансляция. Александр Анатольевич знал, что я уже тогда занимался пародией, и предложил моему отцу, служившему тогда в театре, выступить на юбилейном вечере. Мы подготовили номер, две пародии: на Ельцина и Жириновского. Но условились, что я покажу этот номер заранее, на репетиции. К сожалению, на репетицию я не успел. Александр Анатольевич колебался — как, предварительно не прослушав? А потом рискнул. Рад, что не подвел его. Спасибо за все, Александр Анатольевич.

Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская:

Легендарная «Сатира» нашей юности. «Ширвиндтистки» и «миронистки» у служебного входа на Маяковке. Дуэт с Михаилом Державиным, чудесным. Розыгрыши, капустники. Телевизионные «Бенефисы». Кино. Где умел и в обаятельную импозантность, и в острую характерность. Метко говорил. Шутил над собой — в первую очередь. Достойно прожил. Мудро избежал ошибок. Порой резал правду-матку так — пострадавшие долго залечивали порезы. Память по себе оставил добрую. Вот за это за все спасибо, Александр Анатольевич.

Актер Александр Олешко:

Вот и всё… Ещё в 14:35 была надежда. Даже на то, что сыграем спектакль наш 3 апреля… Спасибо Вам большое дорогой, любимый. За годы общения, за роли, встречи, работу, за шанс, за… За многое спасибо… Буду помнить…





Журналист и телекритик Арина Бородина:

Теперь не осталось никого. Может быть там они снова все встретятся своей дружной компаний… Миронов, Захаров, Державин… Сегодня ушел Ширвиндт <…> Низкий поклон. Светлая память.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко:

Был добрейшим человеком с безмерной душевной щедростью, искренний и юморной. Александр Ширвиндт — пример правильного и интеллигентного человека.

Бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов*:

Прощайте, мой дорогой.

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой:

Не могу и не хочу в это верить. Александр Анатольевич олицетворял собой великую, убедительную силу жизни. Он был совершенно неповторимым человеком, уникальным. Он был символом убедительности жизни и на сцене, и на телевидении, в дружбе и любви.

Ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС) Григорий Заславский:

Он был тем человеком, который создавал театральную среду. Потому что театр существует не только благодаря премьерам и спектаклям, но еще и благодаря тем людям, которые способны создавать атмосферу театральной жизни, ее радостного и неисчерпаемого оптимизма. И в этом смысле Ширвиндт с его замечательной манерой комментирования реальности, в чем всегда было место самоиронии, был, конечно же, знаком нескольких поколений какого-то невероятного блеска закулисья, блеска околотеатрального быта, в котором места для проявления таланта не меньше, чем на сцене.

Его герой — чуть-чуть усталый, печальный, ироничный, умный — был так необходим советскому кино 1970-х, начала 1980-х годов.

Народный артист РСФСР Александр Калягин:

Счастливы все люди, которые с ним работали. Потому что это кладезь мудрости, спокойствия. Для меня он — великий актер. Таких нет, могу сказать точно. Его стиль, его эстетика, его вкус, с которым он жил, вызывают огромное уважение. Ему хочется подражать, но уже такого не будет, к сожалению. <…>

Его все обожали. Я на него смотрел, как на Бога. Потому что его шутки, остроумие и при том абсолютно нейтральное — это вызывает такое уважение. Это такая эстетика, такой вкус.

Гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров:

Он был из плеяды выдающихся великих советских актеров. Эта плеяда практически исчерпана с его уходом. <…> Он обладал не просто огромным талантом художника во всем, что он делал, но он обладал еще изумительной какой-то интонацией. Вот эта интонация Ширвиндта окрашивала вообще наше существование, потому что он выступал в театре, в кино и на эстраде много работал. И везде вот эта вот мягкая интонация очень умного человека.

Мэр Москвы Сергей Собянин:

Яркий, неповторимый, мудрый, с потрясающим обаянием и чувством юмора, Александр Анатольевич дарил улыбку нескольким поколениям зрителей, умел просто и остроумно говорить о сложном и высоком. Цитаты его киногероев неизменно уходили в народ, а спектакли становились незабываемым событием.

Народный артист РСФСР Владимир Винокур:

Я считаю, что ушла эпоха. Это гениальный артист, режиссер, а самое главное — потрясающий человек. Мне посчастливилось с ним работать.

Актер театра и кино Ефим Шифрин:

Прощайте, родной мой человек, любимый сосед! С Вами было надежнее и смешнее…





У меня есть четыре-пять его книжек. Слава богу, что он так иронично смог записать какие-то свои наблюдения. Это читается так легко, так забавно и так грустно. Мне кажется, что самый высокий юмор, это когда сначала смешно, а потом грустно. Это то, что было у него.

Горжусь тем, что пару раз я что-то читал и он смеялся. Для меня это было самой высокой правительственной наградой. Сам Ширвиндт смеялся, оценивая то, что я писал!

Народный артист России Александр Пашутин:

Это редко, когда актеры дружат, как они дружили с Державиным. Это такая редкость в нашей актерской среде.

Худрук Театра Олега Табакова Владимир Машков:

Феномен Александра Анатольевича Ширвиндта в том, что его любили абсолютно все, к нему нельзя было относиться равнодушно.

Политолог Сергей Марков:

Ширвиндт очень тосковал по родине своих родителей Одессе и Харькову, куда его не пускали за то, что он как то выступил в Севастополе. Он очень не любил, как политологи обсуждают Украину и России, говорил, что это делает ему очень больно.

Зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев:

Прекрасный педагог, Александр Ширвиндт воспитал целую плеяду молодых дарований, помог найти свой путь в искусстве десяткам талантливых актеров. В нашей памяти он останется человеком, без которого невозможно представить себе не только отечественный театр и кино, но и жизнь каждого из нас, наши лучшие воспоминания и самые искренние эмоции. Эта потеря — горькая и невосполнимая. Скорблю вместе с вами.

Актер, телеведущий Андрей Ургант:

Он всегда смеялся моим шуткам, а я обожал его разговоры, потому что у многих создавалось сложное ощущение, что он шутит, а он всегда говорил чистую правду — за это я его и люблю. <…> Страна потеряла Ширвиндта, а я потерял близкого родственника. Это очень горько. <…> Самое главное — я его просто любил не за то, что он знаменит, что он потрясающий рассказчик, а что он — это он.

Министр культуры Ольга Любимова:

Не стало Александра Ширвиндта. Человека безграничного таланта и обаяния, обладавшего особой статью и харизмой. Умевшего создавать вокруг себя удивительную атмосферу творческого созидания. Одним лишь своим появлением на сцене и на экране он преображал пространство вокруг. Каждая роль, каждый образ — неповторимы и незабываемы. <…> Спасибо Вам за всё, Александр Анатольевич. Вечная память.

Музыкант, телеведущий Александр Пушной:

Я с ним личном не был знаком… Но как будто родственника потерял… Земля пухом, Александр Анатольевич…

Театральный критик Анатолий Смелянский:

Несколько месяцев назад приятель из Москвы, который взял на себя труд составить поздравительный альбом к 90-летию Александра Ширвиндта, попросил написать несколько слов. Сразу же написал, отправил через океан. Очень надеялся, что мой старший друг успеет прочитать. Сегодня выяснилось, что уже не прочитает. Как говорит Лагранж в финале булгаковской пьесы актер «упал на сцене и тут же был похищен без покаяния неумолимой смертью». Пусть это поздравление останется таким как оно написалось. Переводить глаголы в прошлое время нет необходимости:

Писать в юбилейный альбом про Александра Ширвиндта сложно. В сущности, он не оставил нам места для портретирования. Проживая долгую жизнь, успел все рассказать сам: какой он заядлый рыбак, педагог и деятель театра. Признался, что половые и национальные признаки с годами как-то рассосались. Догадался, что после 75 ничего не надо менять. В конце концов придумал своей мемуарной книге шокирующее название «Опережая некролог». Фраза стала сразу же всероссийским мемом.

Своими подземными корнями он связан, конечно, с когортой людей, близких ему по вольному духу и дарованию. В его бархатном голосе отзвуки текстов Жванецкого, Гриши Горина, Марка Захарова. В его извечной маске шармера, в его печально-выразительных глазах, в его виртуозном многолетнем дуэте с Михаилом Державиным открылась скрытая душа комедианта.

В глухоте застоя Гриша Горин написал финальный монолог своему барону Мюнхгаузену: «Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьёзны. Умное лицо еще не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица… Улыбайтесь, господа… Улыбайтесь…».

Сам Александр Анатольевич практически не улыбается. С покерным лицом завзятого картежника бесстрастно произносит ослепительные вещи. Сам не улыбается, но заставляет любого человека, говорящего по-русски, рассмеяться и даже поумнеть.

С этим печально — снисходительным лицом он всматривается в вечность. Готов обсуждать детали. Будущего некролога он не испортил.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов