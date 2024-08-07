Советник офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман в специальном интервью RTVI прокомментировал заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о возможности ввода войск на территорию еврейского государства.

«Сценарий ввода турецких войск на территорию Израиля — я напомню, что Турция является частью военного альянса НАТО, то есть фактически ввод войск НАТО на территорию Израиля является плодом бурной фантазии ее президента», — сказал Дмитрий Гендельман RTVI в ответ на прокомментировать слова Эрдогана.

По словам собеседника RTVI, Израиль «категорически осуждает такого рода высказывание и предпринял целый ряд шагов на дипломатическом уровне, включая обращение к государствам-членам НАТО об исключении Турции из своих рядов».

Как сообщалось, в июле Эрдоган заявил, что турецкие войска, если это потребуется, могут войти на территорию Израиля, если военные действия в Газе будут продолжаться. «Мы должны быть очень сильными, чтобы Израиль не мог так относиться к палестинцам. Так же, как мы действовали в случае с Карабахом и Ливией, мы можем сделать то же самое с Израилем», — цитировал Эрдогана турецкий журналист.

В 2020 году Турция направила своих военных в Ливию для помощи силам Правительства национального согласия (временно действовало в Триполи с декабря 2015-го по март 2021 года при поддержке ООН). Анкара также поддерживала действия Азербайджана по возвращению контроля над Нагорным Карабахом.

7 октября 2023 года радикальная палестинская группировка ХАМАС, контролирующая сектор Газа, совершило масштабную атаку против Израиля. Территория страны подверглась ракетным обстрелам, отряды боевиков ворвались в приграничные районы, где убивали и брали в заложники жителей — гражданских и военных, а также участников музыкального фестиваля на границе с Газой. Один из самых кровавых терактов, с которыми столкнулся Израиль, унес жизни около 1500 человек и сопровождался разгулом насилия и зверствами в отношении в том числе детей и женщин.

Израиль в ответ начал военную операцию «Железные мечи». Ее целью было объявлено сокрушение военного и административного потенциала ХАМАС и возвращение заложников. Власти Сектора Газа утверждают, что в анклаве погибли уже более 39 тыс. человек.

Эрдоган называл Нетаньяху «мясником Газы». Турецкая правящая Партия справедливости и развития подала против израильского премьера иск в Международный уголовный суд.