Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и его сторонников «мясниками» сектора Газа. Об этом турецкий лидер сказал во время выступления на заседании в парламенте.

«С 7 октября наши братья и сестры в Газе подвергаются самым вероломным нападениям в истории человечества. Их мечети подверглись бомбардировкам. Их школы были превращены в руины. Лагеря беженцев, где они нашли убежище, стали объектом преднамеренных нападений. Они [израильские военные] буквально совершили геноцид против 2,3 млн человек, отрезав им доступ к еде, топливу, лекарствам, хлебу, электричеству, воде и связи и заключив их в <…> тюрьме под открытым небом. Две трети зданий в Газе были разрушены. Разрушена инфраструктура образования и здравоохранения», — заявил Эрдоган (цитата по TRT Haber).

По словам турецкого лидера, Нетаньяху и его сторонники совершили “одно из величайших злодеяний последнего столетия” и вписали свои имена в историю как «мясники Газы».

“Эта черная метка застряла на лбу каждого, кто его безоговорочно поддержал. Это пятно позора, которое никогда не смыть”, — добавил глава государства.

Эрдоган пообещал, что Анкара не забудет “безразличие западных стран за исключением одной или двух”. Также он заверил, что турецкие власти будет использовать “все доступные средства”, чтобы “привлечь израильское правительство к ответственности перед международным правом и совестью человечества”.

Кроме того, Эрдоган выразил мнение, что Нетаньяху ставит под угрозу безопасность всех евреев, разжигая антисемитизм. По словам главы государства, публичные заявления израильского премьера и представителей его администрации не позволяют надеяться на то, что режим перемирия в секторе Газа сменится постоянным прекращением огня.

Среди прочего, Эрдоган заявил, что в рамках действующего режима перемирия между Израилем и ХАМАС турецкая сторона намерена добиваться освобождения как можно большего числа пленных, а также способствовать постоянному прекращению огня в секторе Газа.

После начала военного конфликта в секторе Газа турецкий президент регулярно высказывается с критикой властей Израиля и, в частности, Нетаньяху. Так, Эрдоган обвинял израильского премьера в проведении политики геноцида, поддержке терроризма, совершении военных преступлений и нарушении прав человека.