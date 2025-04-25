В Забайкальском крае действует 26 лесных пожаров на площади более 204 тысяч гектаров в Тунгиро-Олекминском, Шилкинском, Чернышевском районах и Могочинском, Тунгокоченском, Хилокском, Карымском и Читинском округах. Об этом говорится в телеграм-канале регионального правительства.

«Ликвидирован один пожар в Улетовском округе. Локализовано шесть лесных пожаров в Карымском, Чернышевском, Шилкинском районах и Тунгокоченском, Читинском округах», — говорится сообщении Министерства природных ресурсов Забайкалья.

По данным ведомства, площадь, пройденная огнем, составляет более 15 тысяч гектаров. Для борьбы с огнем задействованы 1190 лесных пожарных и 126 единиц техники.

Кроме того, в Забайкальском крае продолжают прибывать силы и средства из регионов России для оказания помощи в тушении лесных пожаров. Губернатор региона Александр Осипоа внес изменения в части увеличения суммы вознаграждения за помощь в установлении виновных лиц за возникновение пожаров. Так, за информацию о поджигателях будет выплачиваться 150 тысяч рублей, а за содействие в их задержании — 250 тысяч рублей.

Накануне МЧС России сообщило о наращивании группировки пожарных в Забайкалье.

«По поручению главы МЧС России Александра Куренкова из Хабаровска и Красноярска прибыли аэромобильные группировки. В каждом составе по 50 пожарных», — сказано в сообщении.

На вооружении сотрудников МЧС все необходимое оборудование для тушения и мониторинга обстановки. Также в Забайкальский край прибыли два самолета Ил-76 МЧС России.

18 апреля из-за пожаров в Забайкалье решили ограничить передвижение граждан и обязали согласовывать выезд из населенных пунктов с муниципальными властями. Они будут фиксировать маршрут следования и время отъезда и прибытия. 23 апреля в регионе ввели режим ЧС федерального характера.