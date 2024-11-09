Тысячи мертвых короткохвостых буревестников выбросило на пляжи восточного побережья Австралии. Исследователи не могут назвать причину этой катастрофы и оценить ее масштабы, пишет The Guardian.

Каждую весну буревестники пролетают 15 тысяч км обратно в южную Австралию из северного полушария. Осенью 2024 года их трупы начали появляться на пляжах юго-восточного Квинсленда, а в последние недели аналогичные сообщения стали поступать из Нового Южного Уэльса и Виктории.

Доктор Лорен Роман, изучающая буревестников в Институте морских и антарктических исследований при Университете Тасмании, отметила, что общую численность погибших птиц определить невозможно — как и установить причину из смерти. По ее словам, во время ежегодной миграции буревестники часто подвергаются массовой гибели, но в нынешнем году она, похоже, приобрела куда более серьезные масштабы.

Исследователь Adrift Lab Дженнифер Лаверс, основываясь на предварительном анализе отчетов гражданских ученых, подсчитала, что в этом году число взрослых морских птиц, «выброшенных на берег и погибших», составило «сотни или тысячи». По ее словам, такие случаи нетипичны для морских птиц с высокой продолжительностью жизни и «не имеют смысла с эволюционной точки зрения». По словам Лаверс, выброшенные на берег птицы были истощены — а значит, могли умереть от голода.

Доктор Роман напомнила, что случай значительной массовой смертности с гибелью миллионов морских птиц был зарегистрирован в 2013 году, и нынешняя ситуация по масштабу пока далека от той. Считается, что катастрофа 2013 года была обусловлена аномальным тепловым явлением в северной части Тихого океана.

Доктор Эрик Вёлер, который изучает морских птиц более четырех десятилетий, говорит, что буревестники часто массово гибнут осенью, поскольку в это время многие молодые птицы совершают свой первый перелет на север. Он предположил, что выброшенным на австралийские пляжи птицам не хватало еды в местах обитания, и они отправились в путь уже истощенными, а по дороге умерли от нехватки сил.

При этом, подчеркнул Вёлер, нельзя недооценивать серьезность нынешней ситуации, поскольку продолжительность жизни буревестников превышает 40 лет, и такая массовая потеря взрослых особей неизбежно окажет влияние на популяцию: они откладывают только по одному яйцу на пару, выращивая единственного птенца за год.

Австралийские власти обеспокоены возможной связью между гибелью птиц и появлением высокопатогенного и легко передаваемого штамма птичьего гриппа H5N1, однако его до сих пор не выявили ни в самой Австралии, ни у выброшенных на пляж буревестников.

Доктор Роман говорит, что исследователи усердно трудятся в поисках причины массовой гибели птиц, но людям пока не стоит тревожиться по этому поводу. Ученые призвали людей ни в коем случае не прикасаться к найденным на пляжах птичьим трупам и не позволять своим домашним питомцам с ними контактировать.