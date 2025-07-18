После массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы, которые произошли осенью 2023 года, к срокам от 6,5 до 15 лет были приговорены 135 фигурантов уголовных дел. Всего суд вынес 28 приговоров, передает пресс-служба Следственного комитета (СК).

В зависимости от роли в совершенном преступление фигуранты признаны виновными в участии в массовых беспорядках (ч. 1, 2 ст. 212), порче имущества, нападении на представителей власти (ч. 1 ст. 318 УК) и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК).

Организаторов беспорядков — Илью Пономарева*, Абакара Абакарова и Исраила Ахмеднабиева — также обвинили по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и ч. 1 ст. 282.3 УК (финансирование экстремистской деятельности).

Всего по делу о погромах в аэропорту Махачкалы установлены 142 человека, по 32 из них дела еще рассматриваются. Пономарев*, Абакаров и Ахмеднабиев находятся в розыске, их дела направлены в суд для рассмотрения и заочного осуждения.

Что произошло

Следствие установило, что в ночь на 29 октября 2023 года Пономарев*, Абакаров и Ахмеднабиев размещали в телеграме публикации, направленные на «возбуждение ненависти и вражды» у дагестанцев к израильтянам. Кроме того, обвиняемые якобы призывали жителей Махачкалы к участию в массовых беспорядках, организованных на фоне этого конфликта.

В результате этого в аэропорту Махачкалы начался погром после прибытия регулярного рейса из Тель-Авива. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, они выкрикивали антисемитские лозунги и проверяли паспорта у пассажиров. Позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. Пострадали более 30 человек, включая полицейских.

СК отмечает, что в ходе потасовки обвиняемые использовали «предметы, представляющие опасность для окружающих». Ущерб от беспорядков в аэропорту оценивается в 24 млн рублей.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов