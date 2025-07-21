Силовики задержали председателя правления банка «Снежинский» Федора Богданчикова в рамках расследования уголовного дела о коммерческом подкупе и хищении более 1 млрд рублей у «Дом.РФ». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сотрудники ФСБ провели в отношении Богданчикова следственно-оперативные действия, сообщили РБК в пресс-службе управления ведомства по Челябинской области. 21 июля на работе и дома у банкира прошли обыски, рассказал источник издания. Он добавил, что решается вопрос о его аресте.

В отношении Богданчикова возбуждено уголовное дело о коммерческом подкупе в особо крупном размере (ч. 4 ст. 204 УК), сообщил источник ТАСС. По этой статье ему грозит до восьми лет лишения свободы.

По данным собеседника ТАСС, Богданчикова подозревают в создании «масштабной противоправной схемы». Собеседник утверждает, что ущерб, который его деятельность могла нанести государству, оценивается более чем в 1 млрд рублей.

По версии следствия, с 2021 по 2025 год Богданчиков систематически получал деньги от своего банковского агента за беспрепятственное направление в «Дом.РФ» документов «с целью получения по фиктивным сделкам бюджетных денежных средств по поддержке многодетных семей». По предварительным оценкам, сумма коммерческого подкупа достигает около 19 млн рублей.

Одновременно с этим следствие допускает, что Богданчиков мог стоять во главе преступной схемы, в рамках которой искусственно завышались суммы выплат и оформлялись кредиты на подставных лиц. Эта деятельность позволила похитить более 1 млрд рублей из средств «Дом.РФ», пишет ТАСС.

Как отмечает ТАСС, в этом году в банке «Снежинский», где в качестве основного акционера выступает бывший вице-губернатор Челябинской области Игорь Сербинов, комиссия Центробанка провела контрольно-надзорные мероприятия комиссией.

В мае «Коммерсантъ» писал об аресте еще одного топ-менеджера банка «Снежинский» — руководителя управления кредитования малого и среднего бизнеса Алексея Копейкина. По информации издания, его задержали в рамках расследования дела о хищении бюджетных средств, которые предназначались для погашения ипотечных кредитов, выданных многодетным семьям. По словам источника «Ъ» в правоохранительных органах, Копейкину было предъявлено обвинение в коммерческом подкупе (ч.7 ст.204 УК).

В декабре 2024 года также было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, в рамках которого в феврале прошли обыски у руководителей и сотрудников банка «Снежинский».