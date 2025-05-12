23 человека арестовали по уголовному делу об обмане участников военной операции таксистами аэропорта Шереметьево в Москве. Среди них — пятеро полицейских патрульно-постовой службы МВД России, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По настоящему уголовному делу, возбужденному по ст. 158 (кража) и ст. 159 (мошенничество) УК РФ, арестованы 23 фигуранта, в числе которых 5 полицейских патрульно-постовой службы ЛУ МВД России в аэропорту Шереметьево», — рассказал собеседник агентства.

Фигурантов дела также обвиняют по ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или участие в нем»).

По данным следствия, к военнослужащих, возвращающимся из зоны боевых действий, в зоне прилета подходили таксисты, предлагавшие поездку по обычной цене, однако во время поездки стоимость увеличивалась в разы.

«В ряде случаев жертвы теряли бдительность после угощения алкоголем. Один из пострадавших лишился 615 тыс. рублей, списанных с банковской карты», — отмечает «Газета.ру».

Как пишет ТАСС, в схеме участвовали два сотрудника патрульно-постовой службы в Шереметьево, которые помогали таксистам находить жертв. Оперуполномоченный аэропорта также отказывался возбуждать уголовные дела по жалобам потерпевших. Следственные действия по делу продолжаются.

Полицейское управление на транспорте также начало проверку в отношении руководства полиции аэропорта.

1 мая было возбуждено девять уголовных дел по фактам краж и мошенничества в аэропорту. Преступления были выявлены еще в октябре 2024 года. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.