Cотрудники органов военной контрразведки ФСБ задержали в Рязани по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады гвардии полковника Артема Городилова. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Подробности дела не приводятся. Согласно Уголовному кодексу, под особо крупным размером понимаются суммы от 1 млн рублей. Городилов проходит в материалах дела подозреваемым и указан как командир десантно-штурмового полка.

Из Рязани его доставили в Москву и передали представителям Главного военного следственного управления СК. Ожидается, что 4 июля следствие подаст в 235-й гарнизонный военный суд ходатайство об избрании Городилову меры пресечения.

Что известно о Городилове

Артем Городилов окончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище имени генерала армии В. Ф. Маргелова и Общевойсковую академию вооруженных сил имени М. В. Фрунзе.

Служил в 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной ордена Суворова дивизии. В 2019 году Городилов стал командиром командиром 234-го гвардейского десантно-штурмового Черноморского ордена Кутузова полка имени Александра Невского. В 2021 году это подразделение было признано лучшим в ВДВ.

В апреле 2022 года указом министра обороны Городилову было досрочно присвоено воинское звание «гвардии полковник» за бои в Киевской области. Позже он стал командиром Уссурийского отдельного гвардейского соединения ВДВ.

В феврале 2023 года, в первую годовщину военной операции на Украине, Госдепартамент США ввел большой пакет санкций против россиян и российских компаний, в список попал и Городилов. По версии Госдепа, военный причастен к «к грубым нарушениям прав человека, а именно внесудебным казням».

Имя Городилова фигурировало в публикации The New York Times (NYT) о событиях в украинском городе Буча под Киевом весной 2022 года. Украинские власти утверждали, что после отвода российских войск в Буче были найдены тела мирных жителей. Минобороны России отвергло обвинения, а фото и видео из Бучи назвало провокацией и постановкой «для западных СМИ».