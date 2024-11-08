Аргентинская прокуратура предъявила обвинения трем неназванным лицам по делу о смерти бывшего участника группы One Direction Лиама Пейна и исключила версию о самоубийстве артиста. Об этом говорится в официальном заявлении прокурора Андреса Мадреа.

«Отсутствие признаков защиты и тот факт, что при падении не сработал рефлекс самосохранения, а также информация о потреблении [наркотических веществ] позволяют заключить, что Лиам Пейн не находился в полном сознании или пребывал в состоянии значительного снижения или утраты сознания в момент падения», — сказано в тексте.

По словам Мадреа, в действиях обвиняемых выявлены признаки преступлений, связанных со сбытом наркотиков и оставлением человека с последующей смертью. По крайней мере один из тех, чье имя не было упомянуто, регулярно встречался с Пейном во время его двухнедельного пребывания в Буэнос-Айресе.

Второй человек, которому было предъявлено обвинение, — это сотрудник отеля. По данным следствия, он дважды передавал Пейну наркотики. Третий обвиняемый, также проходящий по этому делу, обвиняется в том, что передал артисту наркотики 14 октября, за два дня до его смерти.

По словам представителей правоохранительных органов, в ходе расследования они собрали десятки показаний, а также провели девять рейдов по домам, находящимся в том же районе, что и отель, где останавливался Пейн. В ходе следственных мероприятий были изъяты несколько гаджетов и проанализировано более 800 часов видеозаписей с камер отеля, дорог общего пользования и мобильного телефона артиста.

Как следует из токсикологической экспертизы, в течение 72 часов, предшествовавших смерти артиста, он употреблял алкоголь, наркотики, а также антидепрессанты.

Причиной смерти стали множественные повреждения, включая внутреннее и внешнее кровотечение, полученные в результате падения с высоты третьего этажа. Врачи, проводившие осмотр тела, пришли к выводу, что травмы Пейна были характерны для падения с такой высоты. Они также отметили, что не видят оснований полагать, что в данном случае имело место самоповреждение или вмешательство «третьей стороны».

После проведения необходимых следственных процедур тело артиста было передано отцу для захоронения в Британии.

Лиам Пейн вместе со своей девушкой отправился в Аргентину, чтобы посетить концерт своего бывшего коллеги по группе One Direction, Найла Хорана.

В 2021 году Пейн открыто рассказывал о своей борьбе с депрессией и зависимостями — как наркотической, так и алкогольной. Однако в 2023 году он с гордостью заявил, что уже полгода не прикасается к запрещённым веществам.