31-летнего британского певца и экс-участника группы One Direction Лиама Пейна нашли мертвым в отеле Буэнос-Айреса, пишут La Nación и Clarin. Музыкант погиб, упав с третьего этажа в районе Палермо.

La Nación пишет, что сотрудники полиции прибыли в отель после сообщения менеджера об «агрессивном мужчине», который мог находиться под воздействием наркотиков или алкоголя.

Глава службы скорой помощи Альберто Крессент уточнил, что 16 октября в 17:04 (23:04 мск) через службу 911 медики были оповещены о человеке во внутреннем дворе отеля.

«В 17:11 (23:11 мск) прибыла ближайшая команда скорой помощи, которая подтвердила смерть мужчины. Потом мы узнали, что он был певцом одной из музыкальных групп. К сожалению, его травмы были несовместимы с жизнью, мы были вынуждены констатировать смерть. Не было возможности реанимировать его», — пояснил Крессенти.

По его словам, еще предстоит провести вскрытие, однако, «согласно тому, что увидела команда скорой, у него был перелом основания черепа, это очень тяжкая рана».

Незадолго до смерти Пейн опубликовал в Snapchat видео со своей девушкой. В Аргентину он прибыли на концерт своего бывшего коллеги по One Direction Найла Хорана, который прошел 2 октября в Буэнос-Айресе.

В одном из интервью в 2021 году Пейн поделился, что на пике успеха One Direction боролся с депрессией, а также наркотической и алкогольной зависимостями. Летом 2023-го он рассказал, что не употреблял запрещенные вещества около полугода.

Лиам Джеймс Пейн родился 29 августа 1993 года в городе Вулвергемптон, графство Уэст-Мидлендс, Великобритания. Известность ему принесло участие в группе One Direction, куда он попал после выступлений на шоу The X-Factor. В 2016 году группа распалась и Пейн начал выступать сольно. По словам музыканта, конец выступлений One Direction поначалу был для него «очень страшным», но после он понял, что это пошло ему на пользу.

За сольную карьеру Пейн смог записать два альбома. В августе 2023 года Пейн должен был отправиться в первый сольный тур, но отменил его из-за госпитализации с почечной инфекцией.

У экс-солиста One Direction остался семилетний сын от брака с певицей и телеведущей Шерил Коул. Пара развелась в 2018 году.