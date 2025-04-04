Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал чиновников тратить собственные деньги на родственников и любовниц, а не содержать их за счет государства. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам поддержки организациями физической культуры и спорта. Речь белорусского лидера публикует телеграм-канал «Пул Первого».

«Но по-мужски хочу сказать, <…> что родных, близких, любовниц, еще кого-то вы, пожалуйста, содержите за свои деньги. За свои деньги. Зарабатывайте, где хотите, и их содержите. Это будет по-человечески, по-мужски правильно», — сказал Лукашенко.

Он выразил надежду, что чиновники «сделают соответствующие выводы», и подчеркнул, что для него не проблема отследить, куда на самом деле идут государственные деньги.

В ноябре 2024 года Лукашенко высказался против того, чтобы на посту главы государства была женщина. По его словам, это «тяжелейшая работа», которой женщин «грузить» не стоит.

«В Беларуси не дай бог женщину изберут. <…> В Беларуси президент — главнокомандующий. И потом, это тяжелейшая работа. Не надо так грузить женщину, это не церемониальная должность», — сказал Лукашенко.

Вместе с тем глава Беларуси подчеркнул, что «преклоняется перед женщинами» и «не принижает» их значимость, однако «они должны быть рядом».