Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что боится вождизма на протяжении всех 30 лет, которые находится у власти. Об этом он рассказал на встрече со студентами вузов гуманитарного профиля.

«Вождизма быть не должно. Это то, чего я боюсь всю свою президентскую жизнь», — утверждает Лукашенко (цитата по агентству «Белта»).

По его словам, в Беларуси диктатуры «нет и быть не может». Для того, чтобы быть диктатором, необходимы определенные рычаги, пояснил белорусский президент.

«Какие у меня рычаги? Это америкосы придумали: диктатор, диктатор! Как я могу Америкой диктовать? Сегодня Трамп, Байден и прочие не могут диктовать, которые более 30% ВВП в мире производят. А я чем могу диктовать? У нас что, самая сильная экономика? Нет», — сказал Лукашенко, подчеркнув, что ему диктатура не нужна.

Лукашенко добавил, что, будучи депутатом Верховного совета, наблюдал за белорусской интеллигенцией, которая якобы вела себя по принципу «где-то “лизнуть”, чтобы дали, помогли».

«Когда стал президентом, я сказал: «Все, закончили всякое “лизание” и прочее, не унижайте интеллигенцию!» И с тех пор это мой подход в работе с интеллигенцией», — вспоминает Лукашенко.

Он уточнил, что ни с кем «не заигрывает» и может как обратиться к интеллигенции за советом, так и указать на их ошибки. «Но не надо унижать интеллигенцию, чтобы они перед тобой пресмыкались и преклонялись. Поэтому вождизма быть не должно», — заключил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что пост главы государства не может занимать женщина, поскольку это «тяжелейшая работа», которой ее «не надо грузить».

«В Беларуси не дай бог женщину изберут. У президента США не те полномочия, а тут надо вникать во все. В Беларуси президент — главнокомандующий. И потом, это тяжелейшая работа. Не надо так грузить женщину, это не церемониальная должность», — отметил он и добавил, что «преклоняется перед женщинами» и «не принижает» их значимость, однако «они должны быть рядом».