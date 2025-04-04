Российский рэпер Паша Техник (настоящее имя Павел Ивлев) умер в больнице в Таиланде в возрасте 40 лет. Об этом сообщила его бывшая жена Ева Карицкая в своем телеграм-канале.

«Царствие небесное. Запомню тебя таким счастливым», — написала она.

Паша Техник попал в больницу Таиланда 27 марта. Из результатов анализов, опубликованных в телеграм-канале музыканта, следовало, что он был госпитализирован на Пхукете с острым респираторным дистресс-синдромом, а также в измененном состоянии сознания. В этот день наркотических веществ в крови Техника не обнаружили.

Артист попал в отделение интенсивной терапии после перевода из больницы Таланг, где он находился с аспирационной пневмонией с сепсисом. Знакомые Техника предполагали, что он мог отравиться «запрещенными веществами». В разговоре с Mash друзья рэпера завили, что его мог отправить «неизвестный фанат» на вечеринке. Собеседники телеграм-канала уточнили, что Техника три дня «пытались прокапать дома» и вызвали скорую «только, когда стало совсем плохо».

29 марта Карицкая заявила, что у Техника полностью поражены инфекцией легкие, однако мозг остался неповрежденным. 31 марта врач артиста сообщил, что у него поражено почти 100% легких. Музыканта подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), также он находится на сильной вазопрессорной поддержке (искусственное повышение давления).

3 апреля проект «Выжившие», который собирал средства на лечение рэпера, сообщил, что менеджер Паши Техника привез в Таиланд 20 кг необходимых лекарств. По данным проекта, местные медики «начали слышать рекомендации российского специалиста и менять лечение».

Днем 4 апреля проект «Выжившие» написал, что Техник пережил клиническую смерть. Медики смогли реанимировать музыканта, после чего его близкие задумались о транспортировке рэпера самолетом из Пхукета в Бангкок.

Ранее бывшая жена рэпера сообщала, что в случае перевозки музыканта его близкие пойдут на «очень огромные» риски. Вместе с тем, по ее словам, в пхукетском госпитале Паше Технику ничем не помогали.

Павел Ивлев родился в 1984 году в Москве. Творческий путь Техника начался в 2001 году с группы Kunteynir, которую он организовал совместно с МС Блевом и Максимом Синицыным. В 2017 году рэпер начал свою сольную карьеру с альбома «Статистика гуся». Паша Техник стал видной фигурой русского рэпа из-за своего провокационного стиля творчества и вызывающего поведения.