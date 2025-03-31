У рэпера Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев), который находится в больнице в Таиланде, поражено почти 100% легких, прогноз по его состоянию можно назвать «не очень-то благоприятным». Об этом сообщил врач артиста, аудиосообщение которого публикует телеграм-канал «Проект выжившие».

«По анализам состояние тяжелое, ближе к крайней степени тяжести, нестабильное. Он находится на вазопрессорной поддержке. <…> Лежит с пневмонией, поражение [легких] почти 100% — скорее всего, даже 100%. Неясно, какой этиологии, но по анализам это похоже на бактериальную», — сказал медик.

По его словам медика, у рэпера наблюдается полиорганная недостаточность и септический шок, он подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Врач отметил, что речь идет о серьезных проблемах. Он также рассказал, что, по данным анализов, у рэпера были зафиксированы «грубые электролитные нарушения».

«Я с такими пациентами работал. Я их очень хорошо знаю. Прогноз не очень-то благоприятный», — заключил медик.

Бывшая супруга рэпера Ева Карицкая прокомментировала слова врача в своем телеграм-канале и предположила, что причиной тяжелого состояния Паши Техника мог стать неверный выбор препаратов. «Возможно лечение не теми антибиотиками», — написала она. Ранее Карицкая сообщила, что из-за «плохой ситуации» со здоровьем рэпера его транспортировка невозможна.

Госпитализация Паши Техника в Таиланде

О том, что Паша Техник был экстренно госпитализирован в Таиланде, сообщил 27 марта его менеджер Марк Флинк. Отмечалось, что рэпер приехал в страну за неделю до госпитализации. Как следует из результатов анализов, которые были опубликованы в телеграм-канале Техника, он был госпитализирован на Пхукете с острым респираторным дистресс-синдромом, а также в измененном состоянии сознания.

Россиянина направили в отделение интенсивной терапии после перевода из больницы Таланг, где он находился с аспирационной пневмонией с сепсисом. По словам знакомых Техника, он мог тяжело отравиться «запрещенными веществами». Позже друзья рэпера предположили в разговоре с телеграм-каналом Mash, что его мог отравить «неизвестный фанат» на вечеринке. Они также рассказали, что Техника три дня «пытались прокапать дома» и вызвали скорую «только, когда стало совсем плохо».

Согласно опубликованным результатам анализов, в день госпитализации в крови рэпера не обнаружили наркотических веществ. Его состояние характеризовалось как критическое, с «высоким риском летального исхода».

29 марта в телеграм-каналах стали распространяться сообщения о том, что у Техника якобы «умер мозг», а врачи ожидают приезда его родственников, чтобы отключить рэпера от аппарата жизнеобеспечения. Карицкая опровергла эти публикации и пояснила, что у ее бывшего мужа полностью поражены инфекцией легкие, однако мозг остался неповрежденным.

Заместитель главы комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» призвала оценить возможность перевозки Техника в Россию.

«Я считаю, что в любом случае нужно помогать гражданину Российской Федерации. Артист он или не артист — это не имеет значения. <…> Нужно было бы, если у него есть страховка, чтобы качественные врачи, качественная медицина оценили возможность его транспортировки. Если потребуется такая транспортировка и госпитализация, то, конечно, надо его везти в Россию. Вопрос к нему самому и к его родственникам», — сказала депутат.