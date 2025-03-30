Состояние рэпера Паши Техника (настоящее имя — Павел Ивлев) остается крайне тяжелым, транспортировка в Россию невозможна, так как он подключен к аппаратам ИВЛ. Об этом сообщил RTVI менеджер артиста Марк Флинк.

«Изменения по состоянию Паши никакого нет. Транспортировка в Россию его пока невозможна, так как он находится под аппаратами ИВЛ. Состояние крайне тяжелое», — заявил Флинк.

По его словам, более подробная информация о состоянии Техника появится в понедельник, 31 марта. «Сегодня воскресенье, и доктора в Таиланде выходные, они отдыхают», — добавил менеджер рэпера.

«Критические проблемы»

27 марта Флинк сообщил, что Техника экстренно госпитализировали в Таиланде. Рэпера ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ. По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», Техник приехал в Таиланд за неделю до госпитализации. Знакомые артиста предположили, что он «получил тяжелое отравление от запрещенных веществ», и объявили сбор средств на оплату лечения, которое оценивается в 9 млн рублей.

Telegram-канал Mash со ссылкой на друзей рэпера утверждает, что Техника мог отравить «неизвестный фанат». По данным канала, «какой-то человек угостил его таблетками» на вечеринке, после чего покинул Таиланд.

По информации Mash, друзья рэпера три дня не обращались к медикам после отравления.

«Пашу три дня пытались прокапать дома и делали непрямой массаж сердца, а скорую позвали только тогда, когда стало совсем плохо», — говорится в публикации.

«Высокий риск летального исхода»

Из результатов анализов, опубликованных в телеграм-канале Техника, следует, что он поступил в больницу на Пхукете с острым респираторным дистресс-синдромом и измененным состоянием сознания. 27 марта его определили в отделение интенсивной терапии после перевода из больницы Таланг из-за аспирационной пневмонии с сепсисом. В связи с критическим состоянием рэпера интубировали (ввели в гортань эндотрахеальную трубку, обеспечивающую попадание воздуха в легкие и восстановление дыхательной функции) и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Кроме того, из результатов анализов следует, что тесты Техника на наркотики, взятые в день поступления в больницу, не выявили наличие наркотических веществ в крови. Рэпера проверяли в том числе на опиаты и метамфетамин. У него развилась полиорганная недостаточность и гемодинамическая нестабильность.

В письме из больницы отмечается, что состояние Техника остается критическим, с «высоким риском летального исхода». Врачи настоятельно попросили родственников как можно скорее приехать в Таиланд, чтобы обсудить «дальнейшие медицинские решения».

«Мы просим вас осознать серьезность его состояния», — говорится в письме.

28 марта менеджер Техника сообщил изданию Super, что состояние рэпера ухудшилось, у него отказали легкие и начались проблемы с сердцем.

«Должна быть сложная операция, но мы пока не знаем, какая именно. <…> Видимо, оперировать будут легкие», — сказал он, добавив, что 1 апреля прибудет в Таиланд, чтобы узнать, «кто довел Пашу до такого состояния».

В то же время бывшая жена Техника Ева Карицкая заявила, что менеджер Техника пытается скрыть информацию о его состоянии. «Осторожно, новости» писали, что она опубликовала скриншот переписки, где менеджер говорит, что рэпер «выпил сироп или что-то там», после чего состояние артиста резко ухудшилось.

Сообщения о смерти Техника

29 марта в телеграм-каналах распространилась информация о том, что у Техника «умер мозг и медики ждут его родственников, чтобы отключить его от аппарата жизнеобеспечения», пишет Shot. Бывшая жена рэпера Ева Карицкая опровергла эти сообщения, опубликовав видео из больницы, в которой лежит экс-супруг.

«Это всё вброс, он жив, он находится под аппаратами, дышит. Состояние остается стабильно плохим, вплоть до летального исхода. Я не знаю, я не врач, врач будет только в понедельник, только с врачом можно будет обсуждать все эти вопросы. <…> Он дышит, никакого отказа мозга у него нет, дышит благодаря этому аппарату», — сказала она, призвав молиться за рэпера.

По словам Карицкой, у Техника полностью поражены легкие из-за инфекции, а сердце поддерживается благодаря аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации).

«Мозг не поврежден. С почками есть проблемы <…> Завтра буду общаться с врачом и уточнять, что к чему. Но могу сказать, что главное, что хуже не стало. Это уже хорошо. Но легкие у него очень сильно поражены инфекцией», — рассказала она.

В телеграм-канале Техника 29 марта была опубликована аудиозапись, в которой мать артиста благодарит тех, кто оказывает ему помощь. «Скажи всем спасибо от нас, родителей, что все помогают ему, не бросают его, что любят его. Мы очень благодарны всем людям, которые оказывают помощь. Мы вам, близким, тоже благодарны. Спасибо большое от нас, спасибо», — говорит женщина.

Российским врачам совместно с семьей Техника нужно принять решение о целесообразности транспортировки рэпера в Россию, заявила в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

«Я считаю, что в любом случае нужно помогать гражданину Российской Федерации. Артист он или не артист — это не имеет значения. Имеет значение то, что он гражданин России. А в данном случае, конечно, нужно было бы, если у него есть страховка, чтобы качественные врачи, качественная медицина оценили возможность его транспортировки. Если потребуется такая транспортировка и госпитализация, то, конечно, надо его везти в Россию. Вопрос к нему самому и к его родственникам», — сказала депутат.