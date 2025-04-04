Рэпер Паша Техник (настоящее имя Павел Ивлев) пережил клиническую смерть, сообщает проект «Выжившие», который занимается сбором средств для лечения артиста.

По информации «Выживших», медики смогли реанимировать артиста — наблюдается положительная динамика. В настоящее время близкие Техника принимают решение о его транспортировке самолетом из Пхукета в Бангкок. Однако, согласно прогнозам, риск смерти при перелете составляет 80%.

«Госпиталь, в котором он [Паша Техник] находится, не дает добро на транспортировку, а завтра у них вообще выходные до понедельника. В данный момент идет сложное принятие решения российским специалистом. Буду держать в курсе», — говорится в телеграм-канале «Выживших».

Ранее бывшая жена рэпера Ева Карицкая сообщала, что в случае перевозки музыка его близкие пойдут на «очень огромные» риски. Вместе с тем, по ее словам, в пхукетском госпитале Паше Технику «ничем <…> не помогают».

«Но риски есть лежать здесь месяц и разлагаться ему в этом госпитале, где ничего и ничем ему не помогают», — написала она в телеграм-канале.

Паша Техник попал в больницу Таиланда в конце марта. Из результатов анализов, опубликованных в телеграм-канале артиста, следует, что он был госпитализирован на Пхукете с острым респираторным дистресс-синдромом, а также в измененном состоянии сознания. В этот день наркотических веществ в крови Техника не обнаружили.

Музыкант попал в отделение интенсивной терапии после перевода из больницы Таланг, где он находился с аспирационной пневмонией с сепсисом. Знакомые Техника предполагали, что он мог отравиться «запрещенными веществами». В разговоре с Mash друзья рэпера завили, что его мог отправить «неизвестный фанат» на вечеринке. Собеседники телеграм-канала уточнили, что Техника три дня «пытались прокапать дома» и вызвали скорую «только, когда стало совсем плохо».

29 марта Карицкая заявила, что у Техника полностью поражены инфекцией легкие, однако мозг остался неповрежденным. 31 марта врач артиста сообщил, что у него поражено почти 100% легких. Музыканта подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), также он находится на сильной вазопрессорной поддержке (искусственное повышение давления).

3 апреля «Выжившие» сообщили, что менеджер Паши Техника привез в Таиланд 20 кг необходимых лекарств. По данным проекта, местные медики «начали слышать рекомендации российского специалиста и менять лечение». Позднее Карицкая уточнила, что на лечение музыканта потребуется 5 млн бат (более 12 млн рублей). Общая сумма лечения может превысить 10 млн бат (около 25 млн рублей).