В ходе 58-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН) 22 из 47 участвующих в ней стран не поддержали антироссийскую резолюцию, предусматривающую продление на год мандата комиссии по расследованию нарушений прав человека на Украине. Трансляция велась на сайте ООН.

Инициаторами резолюции, как и в 2024 году, выступили страны коллективного Запада, наряду с Украиной, Грузией и Молдовой.

В ходе сессии против антироссийской резолюции выступили Бурунди, Китай, Судан и Эфиопия. 18 стран, включая Бразилию, Индонезию, Киргизию, Колумбию, Кубу и Южную Африку, воздержались от голосования.

Среди 25 проголосовавших за резолюцию — страны НАТО и ЕС, а также Албания, Гамбия, Гана, Грузия, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, Чили и другие.

Международная независимая комиссия по расследованию событий на Украине была создана СПЧ ООН 4 марта 2022 года в соответствии с резолюцией 49/1, которую представили западные страны для расследования всех предполагаемых нарушений и посягательств на права человека в контексте конфликта между Россией и Украиной.

В МИД России неоднократно указывали на предвзятый характер комиссии по расследованию нарушений на Украине, созданной СПЧ ООН. В частности, официальный представитель ведомства Мария Захарова отмечала, что «умозрительные выводы комиссии основаны на доказательно не подкрепленных рассказах произвольно отобранных лиц, позиционирующих себя в виде жертв и очевидцев якобы имевших место преступлений российский вооруженных сил». По этим причинам Россия отказалась от любых форм взаимодействия с этой структурой.