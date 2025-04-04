На заседании правительства Казахстана основатель Freedom Holding Corp. Тимур Турлов представил возможности компании Freedom Finance для цифровизации государственных услуг и страховых сервисов. Особый акцент был сделан на применении цифровых технологий компании для оптимизации страховых процессов и снижения административной нагрузки на государственные органы.

Турлов отметил, что цифровые решения Freedom Finance уже успешно интегрированы с 21 государственной информационной системой Казахстана. В частности, они подключены к платформе ИС ЦОН 2.0, что позволяет оформлять автострахование непосредственно в момент регистрации транспортного средства.

Основатель холдинга также напомнил о механизме Европротокола, который позволяет упростить процедуру оформления мелких ДТП с ущербом до 100 месячных расчетных показателей или около 306 тыс. тенге в 2024 году. Это помогает исключить необходимость вызова сотрудников полиции и судебных разбирательств.

«Наш сервис dtp.kz сокращает сроки страховых выплат до пяти дней, в то время как стандартный процесс может занимать до трех месяцев», — отметил Турлов.

Несмотря на имеющиеся технологические решения, уровень использования упрощенных процедур остается недостаточным. Для решения этой проблемы Турлов предложил интегрировать страховые сервисы в популярные государственные приложения, включая eGov и «102».

По мнению представителей компании, такая интеграция сделает процесс урегулирования аварий более удобным для пользователей, а также поможет снизить нагрузку на судебную систему и уменьшить дорожные заторы.