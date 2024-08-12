Гражданин Украины Иван Кузьмин задержан в Перу по делу об убийстве россиянки Людмилы Лазаренко, сообщила перуанская судебная власть в соцсети X (ранее Twitter). Убийство в оздоровительном центре на севере Перу произошло 8 августа.

По данных судебных властей, украинец, предположительно, «убил и расчленил гражданку России», ему вменяется убийство с отягчающими обстоятельствами.

Суд в городе Юримагуас проведет слушание о назначении мужчине предварительного заключения сроком на девять месяцев. Из-за плохого самочувствия подозреваемого заседание было перенесено с 11 на 12 августа.

По данным El Comercio и Trome, Лазаренко была убита в оздоровительном центре в департаменте Лорето на севере южноамериканской республики. Работники центра в день убийства услышали крики из комнаты, в которой находились 36-летний Кузьмин и 44-летняя Лазаренко.

Россиянка была в Перу уже не впервые, ранее она уже приезжала в эту страну для прохождения духовных практик. В Таиланде, где она жила, ее ждали муж и дочери. Власти не исключают, что Кузьмин находился под воздействием наркотиков.