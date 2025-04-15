В ночь на 15 апреля Курск подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов, произошло возгорание в нескольких домах, есть пострадавшие и погибшая. Об этом сообщил региональный оперштаб.

«К сожалению, погибла 85-летняя женщина. Выражаем искренние соболезнования родным. Вся необходимая помощь семье будет оказана», — сказано в сообщении.

Кроме того, пострадали девять человек, они получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы, ожоги.

«В одном из МКД на улице Заводской огнем повреждены 8 и 9 этаж, пожар локализован силами МЧС. Жители дома были оперативно эвакуированы и на данный момент размещены в ПВР», — отметили в оперштабе.

Также возгорание возникло на пяти этажах в многоквартирном доме на улице Орловской и на одном из этажей в доме на улице Веспремской. В настоящее время там работают сотрудники МЧС, жители размещены в ПВР.

«Еще три частных домовладения повреждены в результате сбросов с беспилотников. Одна из атак пришлась на гараж скорой помощи, повреждены 11 машин. На местах происшествий работают все оперативные службы. Информация о последствиях уточняется», — добавили в оперативном штабе.

Повреждены несколько жилых домов. На улице Заводской возник пожар на 8-м и 9-м этажах, он локализован. Жителей эвакуировали.

Опасность атаки БПЛА в Курске действовала с 0:01 до 4:47.

Позже в Минобороны уточнили, что в течение прошедшей ночи средства ПВО сбили 115 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 109 из них — над Курской областью.

После атаки региональная прокуратура запустила горячую линию.

«Для оперативного приема обращений и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия: тел. 8 910 311-52-34», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне и.о. главы региона Александр Хинштейн сообщал, что из-за обстрела села Забужевка в Беловском районе Курской области погибли два мирных жителя — 51-летний мужчина и 61-летняя женщина. Еще одна женщина 1945 года рождения получила черепно-мозговую баротравму, ее состояние оценивалось как средней степени тяжести.

Позже Хинштейн написал в телеграм-канале, что ВСУ с помощью дронов атаковали еще два населенных пункта Беловского района.

«В деревне Гирьи удар пришелся на гражданский автомобиль, который ехал по автомобильной дороге. Погиб мужчина 1955 года рождения. Еще одна атака произошла в деревне Золотаревке. Из-за удара дрона погибли двое супругов: мужчина 1956 года рождения и женщина 1958 года рождения», — добавил он.