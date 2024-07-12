Ученые из Корнельского университета США разработали скафандр для космонавтов, позволяющий перерабатывать мочу в питьевую воду, пишет The Guardian. По информации издания, прототипом изделия стал костюм героев из фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна» и фильма, снятого по мотивам книги.

События фантастической саги «Дюна» разворачиваются на планете Арракис, которая представляет собой безжизненную пустыню, где есть дефицит воды. Жителям планеты приходится носить специальные костюмы, которые перерабатывают выделения организма в питьевую воду.

По информации издания, в костюм встроена специальная система, которая собирает выделения, очищает их через встроенные фильтры и возвращает астронавту в виде воды, пригодной для питья. Работа конструкции скафандра также изложена в научном журнале Frontiers in Space Technology.

«Конструкция включает в себя вакуумный внешний катетер, ведущий к комбинированной установке прямого и обратного осмоса, обеспечивающей непрерывную подачу питьевой воды с несколькими механизмами безопасности для обеспечения благополучия астронавтов», — рассказала научный сотрудник Корнельского университета и один из разработчиков костюма София Этлин.

По словам ученых, процесс сбора и очистки 500 мл мочи занимает примерно пять минут. Очищенная от солей и вредных веществ вода обогащается электролитами и возвращается астронавту через специальную трубку в качестве питья. The Guardian отмечают, что конструкция имеет сравнительно небольшие размеры и весит около восьми килограммов, что позволяет носить ее на спине скафандра.

Ученые поделились, что при разработке проекта преследовали две главные цели — повысить уровень гигиены астронавтов и позволить им совершать более длительные выходы в открытый космос. Дело в том, что сейчас в скафандрах космонавтов помещается только литр питьевой воды, чего недостаточно для продолжительного выхода в космос, который может длиться более 10 часов, отметили исследователи.

По информации издания, прототип скафандра уже разработан, и осенью костюм начнут тестировать на добровольцах в условиях имитации микрогравитации. Испытания позволят ученым убедиться в функциональности и безопасности системы, после чего скафандры начнут использовать для реальных выходов в открытый космос.