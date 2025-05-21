Актер Владимир Сычев рассказал в программе RTVI «Легенда», что бил артистов, заболевших «звездной болезнью».

По словам Сычева, актеры, которые «“звёздочку” словили», начинают снисходительно общаться с коллегами и другими людьми.

«Это как в русских сказках. Огонь, вода и медные трубы. Деньги, власть и слава. Кто-то это всё не может пройти», — пояснил он.

Сычев рассказал, что сталкивался с этим, ещё когда снимался в «Ералаше». «У меня уже куча главных ролей, а кто-то в рот тебе смотрит, потом какую-то роль получает, одну буквально — уже не здоровается ни с кем. Я их бил всегда. Вот правда, всех лупил подряд. Вот у кого “звёздная болезнь”, я лупил», — признался актер.

Он добавил, что поступал так и позднее.

«И во взрослой жизни пару раз прилетало, скажем так. Не буду называть фамилии известных актеров — популярных, медийных, которые снимаются, — которые немножко “улетали”», — сказал Сычев.

Актер добавил, что достаточно было один раз ударить «по печени». «Раз дашь, чтобы немножко человек в себя пришёл, чтобы звёзд с неба не хватал, а относился с уважением к своим коллегам. Чтобы не заносило», — сказал Сычев.

На вопрос, почему он не попадал в скандалы с драками, Сычев ответил, что у него «всё справедливо, честно», по уличным понятиям.

Владимир Сычев играл в сериалах «Папины дочки», «Физрук», фильмах «Бумер», «ДМБ» и других картинах.

Ранее актер Юрий Торсуев, сыгравший Сыроежкина в фильме «Приключения Электроника», рассказал RTVI, что в 1990-е годы был вынужден на время покинуть Россию из-за начавшегося «отстрела». «Я бы не сказал, что это была эмиграция. Это был побег. Отстрел начался здесь. Лихие 90-е. Большое дело, большой бизнес, большие деньги», — сказал Торсуев.