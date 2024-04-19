Сотрудники самарского управления ФСБ, военной контрразведки и регионального главка МВД «по горячим следам» задержали подозреваемых в совершенной 17 апреля попытке поджечь вертолет Ми-8 на военном аэродроме «Кряж». Об этом в своем телеграм-канале пишет депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.

По его словам, задержанные — это двое 16-летних школьников из Тольятти. «Они признались, что действовали по заданию спецслужб Украины и ранее уже организовывали другие диверсии и теракты на территории региона», — утверждает депутат.

Хинштейн уточнил, что с начала 2024 года задержанные, как они рассказали сами, подожгли два релейных шкафа в селе Боровка, вышку сотовой связи в Тольятти и неиспользуемый поезд на железнодорожной станции «Жигулевское Море».

Уголовное дело в отношении подростков возбуждено по ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК — о теракте, его ведет Военное следственное управление СК России по Центральному военному округу, сообщил депутат.

Ранее издание «Ъ-Волга» сообщало о попытке поджога вертолета Ми-8 на военном аэродроме «Кряж» 17 апреля. «Информация в украинских телеграм-каналах о том, что вертолет уничтожен, не соответствует действительности», — заявил источник издания в силовых структурах Самарской области, не уточнив, в каком состоянии находится Ми-8.

Об уничтожении вертолета сообщало Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. В его телеграм-канале подчеркивалось, что стоимость Ми-8, который якобы использовался для перевозки оружия и личного состава, варьируется от 10 до 15 млн долларов.

Военный аэродром «Кряж» находится на юго-западной окраине Самары, он был создан еще в 1930-х годах. Там находится аэроклуб филиала ФАУ Минобороны ЦСКА, который оказывает в том числе услуги перевозки на Ми-8, Ми-2 и Ан-2. Кроме того, на аэродроме проводились тренировки парадных расчетов перед парадом в честь Дня Победы. До начала российской военной операции на Украине власти Самарской области планировали согласовать с оборонным ведомством закрытие «Кряжа» и застройку территории жилыми домами.