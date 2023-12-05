Подозреваемый в убийстве годовалого ребенка задержан полицией Тулы, сообщило региональное управление Следственного комитета России. После задержания мужчина был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. Причину госпитализации в СКР не назвали. Местные издания пишут, что он пытался покончить с собой.

«После оказания ему необходимой медицинской помощи следователи проведут с ним ряд следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении ведомства. Тульская газета Myslo пишет, что подозреваемого поймали в поле примерно в 2 км от места преступления, и при задержании он якобы попытался нанести себе ножевое ранение, но угрозы его жизни нет.

По данным издания, задержанный — это 38-летний отец убитого мальчика Андрей Евланичев, предположительно страдающий психическим заболеванием. «Евланичев лежал в психиатрической больнице. Мужчина состоит на учете у психиатра и периодически проходит лечение», — пишет «Первый Тульский».

Тело мальчика 2022 года рождения с ножевым ранением было обнаружено 4 декабря в квартире в поселке Молодежный в Ленинском районе Тулы. Ребенок был убит дома у бабушки и дедушки по отцовской линии. Днем они оба отсутствовали, а младенец оставался под присмотром отца. Вернувшись домой около 18:00, дедушка мальчика обнаружил его мертвым. Вскоре областное СУ СКР сообщило, что подозреваемый в убийстве ребенка установлен и объявлен в розыск.

По факту гибели младенца было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего» (п. «в» ч. 2 ст.105 УК России). «Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления Владимира Усова», — уточнили в региональном СУ СКР.

«Тульская пресса» пишет, что родители убитого мальчика не проживали вместе. Его 35-летняя мать работает в автосалоне и оставляла ребенка под присмотром свекра и свекрови, в том числе на несколько дней. У нее есть еще двое детей — 14-летняя девочка и 13-летний мальчик.