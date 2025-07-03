В Санкт-Петербурге отменили Главный военно-морской парад, сообщает «Фонтанка». Такое решение приняли из соображений безопасности. Традиционно парад проводится в День Военно-морского флота, который отмечается в последнее воскресенье июля.

«Подготовка к ГВМП-2025 была остановлена пару дней назад. <…> В частности, прекращены тренировки пеших расчетов, которые традиционно финалят торжественные мероприятия на Сенатской площади», — отмечает «Фонтанка» со ссылкой на источники.

В материале говорится, что жители города не могли наблюдать никаких репетиций и прочих подготовительных мероприятий, потому что они еще не начинались — обычно они стартуют с середины июля.

В этом году, как сообщает «Фонтанка», смотр боевых кораблей на Неве и в Финском заливе не состоится. Не будет дневного разведения мостов и авиапарада. Праздник, который выпадает на 27 июля, пройдет по сценарию 2015 года: с возложением венков, народными гуляниями и концертом на Дворцовой площади.

Официально об отмене парада не сообщалось, но, как отмечает «Фонтанка», Минобороны обычно и не анонсирует, что он состоится, что позволяет вносить коррективы в планы мероприятия, не отчитываясь об этом публично. Так, в прошлом году впервые за восемь лет отменили кронштадтскую часть парада, при этом корабли Северного флота, которые уже прибыли в Кронштадт для участия в смотре, вернулись к месту базирования.

Издание пишет, что с 2022 года на разных уровнях власти обсуждают, разумно ли собирать в одном месте высший командный состав, включая элиту ВМФ. «На четвертом году, по всей видимости, этот вопрос был услышан», — заключила «Фонтанка».

В начале августа прошлого года российские СМИ сообщили со ссылкой на замглавы МИД Сергея Рябкова, что украинские спецслужбы якобы готовили покушение на президента Владимира Путина и министра обороны Андрея Белоусова во время Главного военно-морского парада в Петербурге 28 июля. Из сообщений следовало, что Рябков в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, как покушения удалось избежать после звонка Белоусова главе Пентагона в то время Ллойду Остину.

МИД, однако, назвал эти сообщения «некорректной интерпретацией журналистами» интервью Рябкова. В ведомстве пояснили, что он не давал утвердительного ответа на прямой вопрос о подготовке покушения, а лишь признал наличие «определенной увязки и с такого рода событиями».