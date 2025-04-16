Авиакомпания «Победа» обновила правила поведения пассажиров на борту во время полета, запретив смотреть видео и слушать музыку без наушников. Об этом говорится в телеграм-канале перевозчика.

«Мы знаем, что многие из вас предпочитают проводить время полета в тишине — отдыхать или заниматься делами, до которых не доходили руки. Именно поэтому “Победа” ввела новое правило и настоятельно просит каждого клиента использовать наушники для просмотра аудио- и видеоконтента», — говорится в сообщении.

Пункт о запрете содержится в правилах перевозки, опубликованных на сайте компании. «Клиенту запрещается использовать мобильные устройства для воспроизведения аудио и видеоконтента без применения наушников», — говорится в правилах.

Похожие требования к пассажирам предъявляют и другие российские авиакомпании. В правилах «Аэрофлота» и «России» говорится, что наушниками нужно пользоваться, если мобильное устройство «издает звуковые сигналы».

UTair рекомендует «не шуметь, даже если летите днем», пользоваться наушниками, не повышать голос в разговорах, занимать детей тихими играми. В то же время компания призвала не надевать наушники во время взлета и посадки.

«По статистике, это самые опасные моменты перелета: если что-то пойдет не так, нужно быть готовым принять определенную позу, воспользоваться средствами защиты или даже эвакуироваться», — говорится в правилах перевозчика.

В феврале полиция сняла с рейса авиакомпании «Победа» участника военной операции, которого экипаж заподозрил в курении на борту. Мужчина признал, что является заядлым курильщиком, но отрицал вину.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин после инцидента поручил возбудить уголовное дело «по факту нарушения прав участника СВО». По данным СК, датчики дыма в самолете не сработали, и иных фактов, подтверждающих претензии, «не установлено».