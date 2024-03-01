Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за того, что участника военной операции на Украине сняли с авиарейса в Москве, заподозрив в курении на борту. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

По данным ведомства, участник спецоперации возвращался домой после лечения в связи с ранением. Согласно версии СК, сотрудники авиакомпании заподозрили его в курении, хотя «датчики дыма не сработали, и иных фактов, подтверждающих данные претензии, не установлено».

Бастрыкин велел возбудить дело «по факту нарушения прав участника СВО». Расследование будут контролировать в центральном аппарате комитета, сказано в сообщении.

Инцидент произошел на рейсе Москва — Барнаул авиакомпании «Победа» 28 февраля, передают телеграм-каналы Shot и «Осторожно, новости». По их данным, пока пассажиры рассаживались на места, военный прошел в туалет, после чего бортпроводница почуяла запах сигаретного дыма. Она доложила командиру экипажа, и тот вызвал полицию. Один из пилотов уверял, что тоже почувствовал в туалете запах дыма, другая бортпроводница заявила, что «был смыв», так что пассажир мог смыть окурок.

Ветеран СВО по имени Дмитрий отрицает, что курил на борту. Он признал, что является заядлым курильщиком, и говорил, что его одежда пропахла дымом. В момент разбирательства сигарет при нем не было — по его словам, пачка оставалась в сумке в отсеке для ручной клади.

Полиция приняла сторону экипажа, составила протокол и вывела военного из самолета. По информации Shot, мужчина в итоге улетел рейсом другой авиакомпании.