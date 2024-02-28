Главное следственное управление СКР расследует уголовное дело по ч. 1 ст. 282 («Возбуждение ненависти либо вражды») в связи с инцидентом в кофейне в подмосковных Люберцах, куда не пустили участников военной операции. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании, говорится в телеграм-канале СК.

«В сети Интернет размещено обращение к Председателю Следственного комитета активистов общественной организации, в котором сообщается, что в городе Люберцы Московской области женщина, являющаяся собственницей сети предприятий общественного питания, не пускала в заведения участников СВО, а также выложила в социальные сети пост с высказываниями экстремистского характера», — отметили в ведомстве.

Кроме того, как сообщает СК, заявители просят проверить женщину на причастность к финансированию Вооруженных сил Украины.

Накануне МВД по Московской области сообщило о задержании девушки 1997 года рождения за публикацию в соцсетях. По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», в посте женщина рассказала, как ей пришлось прогнать из своего кафе участника военной операции, который «начал вести себя, мягко говоря, не очень».

После публикации в ее заведение пришли активисты движения «Русская община ZOV» с сотрудниками полиции. Участники движения написали на владелицу кофейни коллективное заявление. В результате девушку оштрафовали на 45 тыс. руб. по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП).