Тушинский районный суд Москвы отказал следствию в аресте московского врача-педиатра Надежды Буяновой, против которой возбудили уголовное дело по статье о «фейках» об армии. Поводом для дела против врача, которую уже уволили с работы, стала жалоба вдовы российского военнослужащего, погибшего в зоне боевых действий.

Как сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы, по версии стороны обвинения, Буянова «на приеме в детской больнице некорректно высказалась об отце ребенка, погибшего в зоне СВО». Следствие просило отправить женщину под стражу.

«Суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия и избрал в отношении Буяновой меру пресечения в виде запрета определенных действий. Обвиняемая освобождена из-под стражи в зале суда», — говорится в пресс-релизе.

Уголовное дело против Буяновой ранее поручил возбудить председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. В СК заявили, что «узнав, что 7-летний мальчик тоскует по отцу, погибшему в зоне СВО, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий вооруженных формирований Украины».

«Что же вы хотите?»

Как отмечает новостной телеграм-канал Astra, 67-летняя врач стала фигуранткой дела о «фейках» (ч. 1 ст. 207.3 УК) после ссоры с пациенткой Анастасией Акиньшиной в поликлинике №140. Акиньшина пришла на прием с ребенком, который после гибели отца стал плохо себя вести.

«Дежурный врач спросила, что у сына с поведением. Я говорю: “У нас поведение хромает, потому что у нас папу на СВО убили, и он очень тяжело переживает потерю отца”. На что она мне сказала: “Ну, милочка, что же вы хотите? Ваш муж был законной целью Украины”», — рассказала Акиньшина на видеозаписи.

Женщина добавила, что потом побывала у главного врача, где ее «пытались успокоить».

«Я так поняла, замять хотят. Замять уже не выйдет. Поэтому вопрос: куда мне сейчас на эту шмару жаловаться, чтобы ее на*** из страны выкинули или посадили к чертям собачьим?» — сказала она.

Телеграм-канал Mash приводит снимки заявления в полицию, которое написала Акиньшина и в котором утверждается, что Буянова назвала Россию «агрессором, который напал на Украину». Акиньшина подчеркнула, что врач окончила медицинский университет в украинском Львове, и попросила привлечь Буянову к уголовной ответственности и проверить «на предмет спонсирования ВСУ».

Уволили одним днем

Между тем Astra пишет со ссылкой на саму Буянову, что никаких доказательств «насмешек» над погибшим мужем пациентки нет. Канал утверждает, что 1 февраля полицейские «нелегально отобрали» телефон Буяновой и «читали личные переписки», когда в отношении врача еще не было возбуждено никаких дел. Телефон так и остался у них, а врача «без оснований одним днем уволили» из поликлиники, утверждается в сообщении новостного канала.

После возбуждения уголовного дела к врачу пришли с обыском, о чем сама она сообщила Astra. Адвокат Оскар Черджиев заявил в беседе с изданием, что Буянова ранее «не привлекалась ни к административной ответственности, ни к уголовной».

Кроме того, по словам Черджиева, уголовное дело о «фейках», которое возбудили на врача, подразумевает только публичное распространение информации.

«Названия статей о фейках и дискредитации начинаются со слова “публичное”. Публичным распространение информации признается в том случае, если она адресована группе или неограниченному кругу лиц и выражена в любой доступной для них форме. В данной ситуации беседу между врачом и посетителем никто слышать не мог. Свидетелей и доказательств в материалы дела не представлено, а все неустранимые противоречия должны быть истолкованы в пользу моей подзащитной», — сказал Черджиев.

По его словам, врач с версией следствия и заявительницы «категорически не согласна» и «виновной себя не считает». Astra утверждает, что семилетнего сына погибшего военного, над смертью которого, как утверждается, «насмехалась» врач, в момент разговора с его матерью в кабинете не было.

Сама Акиньшина, супруг которой отправился в зону военной операции на Украине добровольцем, рассказала Astra, что в интернете ее стали травить: угрозы поступают как от россиян, так и от украинцев. Из-за этого женщина удалила свою страницу во «Вконтакте». Ее личные данные и номера телефонов обнародовали несколько телеграм-каналов.

Телеграм-каналу Mash Акиньшина рассказала, что профильные ведомства «отреагировали молниеносно», с ситуацией «разобрались». Со своей должности также «будет снят главврач, который пытался замять эту ситуацию», утверждает мать мальчика.