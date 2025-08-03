Просидевшего семь дней внутри каменной облицовки набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге кота наконец-то удалось вытащить и спасти. Об этом сообщила региональная служба спасения животных поисково-спасательного отряда «Экстремум» в своем телеграм-канале «Кошкиспас».

«История на Фонтанке завершена», — написали представители службы. Они также опубликовали серию фотографий спасенного животного, сидящего в клетке: это черный кот с белыми лапами и носом.

«У животного повреждена лапка, но не критично, — говорят, царапина. После осмотра ветеринаром его заберут на передержку, а потом будут решать, где он будет жить постоянно», — сообщило петербургское издание «Фонтанка», опубликовав видео со спасенным котом.

«Подъем» уточняет, что у кота кровоточат лапы и есть явные проблемы с глазами, поэтому ему требуется оперативная ветеринарная помощь.

Предыдущее сообщение спасатели публиковали минувшей ночью вскоре после полуночи, подводя итоги своих усилий за 2 августа. По их словам, операция по вызволению кота продолжалась весь день, причем некоторые ее участники провели у Фонтанки даже больше 12 часов, но все равно не смогли добиться результата.

«Было несколько моментов, когда казалось, что вот уже-уже-уже… Но кот очень пуглив. <…> Наплавались все. К сожалению, лишились одной камеры. Помогало много помощников, кто чем. Оптимизма никто не теряет», — рассказывали активисты «Кошкиспас», поясняя, что работы пришлось приостановить с наступлением сумерек, когда вода в Фонтанке начала подниматься и «доступ к коту почти пропал». В результате было решено оставить ему запас корма и разойтись до утра.

Также в службе просили горожан не нагружать их координатора «немыслимым объемом звонков» по поводу застрявшего кота: оказалось, что люди постоянно звонят, интересуются судьбой животного и дают разные советы, рекомендации и просто выражают поддержку.

До этого в «Кошкиспас» сообщали, что работают над спасением животного каждый день, а пока он остается внутри набережной, ему «периодически подпихивается еда». Угрозы жизни кота из-за подъема воды не было, поскольку ход, в котором он сидел, от реки вглубь набережной уходил выше и не мог быть затоплен.

Петербургские власти всячески содействовали спасателям: так, городской комитет предоставил им патрульный катер для регулирования судоходства рядом с местом проведения операции, Мостотрест передал всю необходимую информацию о конструкции набережной, а управление МЧС заверило, что «готово помогать всеми силами, если такая помощь потребуется».

О том, что в набережной второй по величине реки Санкт-Петербурга застрял кот, стало известно 31 июля из сообщения телеграм-канала «ЗвероПятница», который является проектом петербургского издания «Фонтанка». На тот момент животное просидело между камнями уже четыре дня. Авторы канала высказали предположение, что «люди выкинули хвостатого в воду и он, спасаясь, доплыл до дыры в граните».

«Он находится на глубине 4 метров и перемещается между камнями. Сначала его пытались спасти с помощью удавки с петлей, но хвостатый сорвался. На второй день спасатели в гидрокостюмах погрузились в воду, безуспешно пытаясь затянуть петлю на животном и вытащить его. Затем волонтеры решили установить кошколовку, однако этому помешали проходящие туристические катера и риск кражи», — говорилось в сообщении.

На следующий день, 1 августа, канал сообщил, что для спасения кота развернута полномасштабная операция, в ходе которой представители «Кошкиспаса» пытаются выманить животное из лаза между камнями, в том числе с помощью еды. Рядом вывесили самодельный плакат с надписью «Тихий ход» для проплывающих мимо катеров и теплоходов. Вскоре стало ясно, что кот очень пуглив и вытащить его будет непросто.

В конце концов спасатели оставили у лаза клетку с приманкой и поднялись наверх в надежде на то, что без них животное осмелеет и выйдет за едой. Попытка оказалась тщетной, и было решено опробовать конструкцию из вентиляционной трубы, которую в «Кошкиспас» назвали «самодельным аналогом тоннеля Ла-Манш». Местоположение кота проверили с помощью тепловизора, удостоверившись, что он внутри лаза.

К вечеру 1 августа у лаза установили деревянную планку, чтобы кот мог выйти по ней. Тогда же стало известно, откуда взялся виновник переполоха: к Фонтанке вышел мужчина, живущий на канале Грибоедова, и рассказал, что подкармливает этого черно-белого кота во дворе и зовет его Маркизом. Тот как раз вышел из лаза по доске и даже заглянул в клетку, но успел отпрянуть и сбежать обратно, когда ее дверца захлопнулась. Операцию вновь приостановили из-за подъема уровня воды и на фоне неблагоприятного прогноза погоды.

Усилия спасателей увенчались успехом только утром 3 августа, когда они уже собирались сооружать 12-метровую конструкцию для вытаскивания кота. Как раз пока решался вопрос со стройматериалами, Маркиз вышел из лаза и зашел в кошколовку.

«Кот отзывается на сочетание букв Маркиз и идет на конкретный голос одного конкретного мужчины, который его кормит во дворе в течение двух месяцев. Это мы знаем точно. Как кота зовут на самом деле и откуда он там появился, этого не знает никто», — рассказала «Подъему» волонтер по имени Ольга.

По ее словам, до сих пор неизвестно, как именно кот попал внутрь облицовки набережной, но в любом случае сначала он должен был оказаться в воде — мог отпрыгнуть от проезжавшей машины или испугаться салюта.

«Котику повезло [найти укрытие]. Девочки-заявительницы совершали прогулку на катере и услышали мяуканье, плюс с набережной кто-то свешивался, таким образом котик был локализован, потом он высунул мордочку, и его точно увидели», — рассказала женщина.

Она уточнила, что у кота кровоточащая рана на лапе, но осмотреть ее он не позволил. «У него больные глаза совершенно точно. И есть какие-то мелкие проявления на ухе, что-то кожное, наверное», — добавила волонтер.

По словам Ольги, спасатели решили назвать кота Орфеем, поскольку за прошедшую неделю он, как герой античного мифа, успел «побывать в загробном царстве».