Отказ от кандидатуры Джозефа Байдена на грядущих президентских выборах в США мог бы стать сигналом кризиса лидерства в Демократической партии, которая не смогла “подготовить кандидата сразу”. Об этом рассказал в программе RTVI “Что это было?” директор Института США и Канады Российской академии наук Сергей Кислицын.

“Это значит, что выбор был сделан неправильно, что им пришлось на полпути снимать своего президента, выводить его из игры. Это первый момент. Второй момент — короля определяет свита. И, все-таки, есть администрация. Она будет меняться — даже в случае переизбрания Байдена”, — добавил он.

Кислицын также отметил, что в политике США действует “система вращающихся дверей” — когда члены администрации президента и правительства сменяют друг друга.

“Команда состоит не только из министров и секретарей, но также и из заместителей, в том числе министров. Вот это такой тоже важный момент. Соответственно, есть люди, которые занимают свои места, они к этому привыкли. Менять кандидата это значит с ним заново договариваться. Это тоже момент серьезный, внутрипартийный”, — пояснил он.

Кислицын также предположил, что однопартийцы Байдены могут пытаться перестраховаться, ввиду того, что он “не может выполнять в полной мере все функции”.

«В состоянии перманентного стресса, в котором находится американский президент, ему нужна поддержка. Аппарат работает, и я так понимаю, что партия сделала ставку на то, что следующие четыре года в случае победы аппарат будет обеспечивать работу Байдена чуть более активно, чем это происходило с другим президентом”, — сказал он.