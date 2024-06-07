Во время панельной дискуссии на 27-м Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) политолог и модератор сессии Сергей Караганов предложил президенту России Владимиру Путину дать название нынешнему вектору развития страны. Идеалом, к которому следует стремиться, по мнению Караганова, является «авторитарный социальный капитализм». RTVI собрал мнения политологов о том, как они относятся к этому термину и можно ли его использовать в отношении России.

Политолог Константин Калачев, автор телеграм-канала «Калачев-пост» — RTVI

Социальный капитализм — нечто среднее между плановой и рыночной экономикой. Это экономическая модель. Экономическая система.

Смешанная и социально-ориентированная экономика — это характеристика экономики. Авторитарный социализм — это про политическое устройство, политическую систему, отвергающую рынок и политический плюрализм.

Караганов решил вписать себя в учебник политологии, соединив в одном термине описание политического режима и экономической системы. Почему нет?

Но хорошо бы тогда начать с дефиниций и доказать, что у нас авторитарный режим и социально-ориентированный гибрид плановой и рыночной экономики. С первым может не согласится Путин, а со вторым — значительная часть населения.

Социально-ориентированная система и наш разрыв между бедными и богатыми трудно совместимы.

Директор по аналитическим проектам Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков — RTVI

Чтобы оценить дискуссию с участием Владимира Путина и Сергея Караганова на ПМЭФ, стоит учесть несколько нюансов.

Во-первых, Сергей Караганов в ходе этой дискуссии, как правило, занимал более жесткую и консервативную, а президент — подчеркнуто более центристскую позицию.

Вероятно, это одна из причин, почему модератор пленарной сессии стремился дать некое жесткое определение модели, которую он считает оптимальной. А глава государства, напротив, будучи, как правило, конкретнее в деталях, от жестких терминов для описания представленной им модели старался уходить.

Можно сказать, что Владимир Путин, в этом смысле, в рамках ряда своих реплик на пленарной сессии ПМЭФ использовал рекомендации древнекитайского стратега Сунь-цзы в военной области — «предел в придании своему войску формы — это достигнуть того, чтобы формы не было».

Во-вторых, следует учесть, что президент в ходе своего выступления и последующей дискуссии описывал не столько существующую модель в чистом виде, сколько программу на будущее.

Отсюда — неоднократное упоминание им инициатив с горизонтом планирования до 2030 года, а также стремление в ходе этого выступления выйти за рамки задач на ближайшую перспективу, в том числе связанных с СВО.

В-третьих, само по себе сочетание существенной роли государства в экономике с инициативами по вовлечению в реализацию таких задач представителей бизнеса и анонсированием масштабных социальных проектов довольно распространено.

В свое время распространенным подходом было проводить параллели между политическим стилем Владимира Путина и Шарля де Голля. В какой-то мере это можно сделать и оценивая недавнее выступление президента России, но все же с известной осторожностью.

Скажем, социально-экономическая программа де Голля предполагала более явную апелляцию к роли трудовых коллективов (известная концепция «ассоциации труда и капитала»).

У инициатив Владимира Путина конкретно такого акцента нет. При этом российский президент в своем выступлении уделяет особое внимание роли проектов с государственным участием, в том числе в рамках взаимодействия с частным бизнесом для решения социально-экономических задач.

Политолог, сенатор Алексей Пушков

По сути, Путин отверг идею присвоить нашей экономике ярлык «авторитарного социального капитализма». И отверг оправданно.

Во-первых, в силу политической ненужности такого ярлыка: он никуда не двигает экономику и ничего не приносит обществу, кроме не самых приятных ассоциаций, которые вызывает в силу исторических причин и параллелей — как в самой России, так и за рубежом — термин «авторитарный».

Во-вторых, политология — не политика. Путин как практик политики звучал на форуме гораздо менее авторитарно, чем те, кто рассуждает в терминах «если вы прикажете» и «если вы решите».

У экономического дирижизма есть свои ограничения: если с прямым вмешательством в экономику перегнуть, она перестает работать, как можно было убедиться на опыте Советского Союза.

Политолог Михаил Виноградов